علیرغم بحران اروپا رشد اقتصادی مالزی تداوم دارد/ به آمریکا و اروپا وابسته نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر "مصطفی محمد" با بیان اینکه بحران مالی در اروپا کمترین تاثیر را بر اقتصاد مالزی می گذارد گفت: مالزی بجای آمریکا و کشورهای اروپایی مراودات تجاری خود را با کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره، هند و چین برقرار کرده است.

وی برنامه های انتقالی اقتصادی دولت مالزی (ETP) و توسعه بخش نفت و گاز مالزی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در این بخش را از دیگر عوامل تداوم رشد اقتصادی در این کشور عنوان کرد.

وزیر صنایع و تجارت بین المللی مالزی افزود: مالزی در سال گذشته توانسته است در قالب برنامه انتقالی اقتصادی (ETP) 56 میلیارد رینگیت سرمایه گذاری جذب کند و مطمئن هستیم که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری میلادی کمتر از سال گذشته نخواهد بود.