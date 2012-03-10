  1. بین الملل
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۳۰

وزیر تجارت :

علیرغم بحران اروپا رشد اقتصادی مالزی تداوم دارد/ به آمریکا و اروپا وابسته نیستیم

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر صنایع و تجارت بین المللی مالزی نسبت به تداوم رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی علیرغم بحران مالی در اروپا به ویژه در بخش صنعت ابراز اطمینان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر "مصطفی محمد" با بیان اینکه بحران مالی در اروپا کمترین تاثیر را بر اقتصاد مالزی می گذارد گفت: مالزی بجای آمریکا و کشورهای اروپایی مراودات تجاری خود را با کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره، هند و چین برقرار کرده است.

وی برنامه های انتقالی اقتصادی دولت مالزی (ETP) و توسعه بخش نفت و گاز مالزی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در این بخش را از دیگر عوامل تداوم رشد اقتصادی در این کشور عنوان کرد.

وزیر صنایع و تجارت بین المللی مالزی افزود: مالزی در سال گذشته توانسته است در قالب برنامه انتقالی اقتصادی (ETP) 56 میلیارد رینگیت سرمایه گذاری جذب کند و مطمئن هستیم که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری میلادی کمتر از سال گذشته نخواهد بود.

