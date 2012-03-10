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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۱

در محور دزفول- شوش/

واژگونی مینی بوس پنج کشته بر جای گذاشت/ سه نفر در کما

واژگونی مینی بوس پنج کشته بر جای گذاشت/ سه نفر در کما

دزفول – خبرگزاری مهر: ترکیدگی لاستیک یک دستگاه مینی بوس در محور دزفول - شوش و واژگونی آن باعث کشته شدن پنج نفر و به کما رفتن سه نفر از سرنشینان آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۵روز جمعه یک دستگاه مینی بوس با ۲۶ سرنشین از شهرستان دزفول عازم شهرستان شوش بود که بر اثر ترکیدن لاستیک، این خودرو واژگون شده و متاسفانه در این حادثه پنج نفر از سرنشینان اهل شهرستان شوش جان خود را از دست دادند.

این حادثه جنب پل حمید آباد رخ داد و ماموران امداد جاده ای دزفول بلافاصله به محل اعزام شدند ولی متاسفانه به علت جراحات فراوان علاوه بر پنج نفر کشته سه نفر دیگر در حالت کما بسر می برند و به بقیه سرنشینان نیز جراحاتی وارد شده است.

تعدادی از مجروحان در بیمارستان بزرگ دزفول و تعدادی نیز به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شده اند. از سویی دیگر  با دستور رئیس دانشکده پزشکی دزفول، مسئولان و کادر پزشکی بیمارستان بزرگ دزفول در محل و همچنین در بیمارستان حاضر شده و به مداوای مجروحان مشغول شدند.

پس از وقوع این حادثه و اعزام مجروحان به دزفول بلافاصله سرپرست فرمانداری دزفول نیز شخصا در محل بیمارستان گنجویان حضور یافته و از نزدیک پیگیر وضعیت مجروحان و رسیدگی به آنها از سوی کادر پزشکی بیمارستان شد.

تنها در روز جمعه در جاده های منتهی به شهرستان دزفول بیش از ۱۳ تصادف منجر به فوت و مجروحیت شدید به وقوع پیوسته که جادارد مسئولان امر با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای برون شهری، اهتمام ویژه ای برای امنیت جاده ای مسافران داشته باشند.
کد مطلب 1555842

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