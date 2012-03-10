به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال علی کفاشیان را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کرد و همه بر سلامت انتخابات صحه گذاشتند، سازمان بازرسی کل کشور که تنها فوتبال را به عنوان رشته پرطرفدار مورد توجه قرار داده است، بر موضع قبلی خود اصرار ورزید و در نهایت پرونده کفاشیان را به دادسرای کارکنان دولت ارسال کرد تا رئیس فدراسیون فوتبال مجبور شود در این دادسرا حاضر شود.

این اتفاق در حالی رخ داده است که سازمان بازرسی کل کشور قبل از ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال هشداری مبنی بر ثبت نام نکردن نامزدهای بازنشسته نداده بود. از سوی دیگر سه کاندیدایی که برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بودند از سوی مراجع ذیصلاح تایید صلاحیت شده بودند که حتی اگر قرار بر نیامدن علی کفاشیان بود باید در همان برهه زمانی از حضورش ممانعت به عمل می آمد.

به این موارد باید این را هم اضافه کرد که علاوه بر علی کفاشیان که رئیس فدراسیون فوتبال است، 10 رئیس فدراسیون دیگر نیز بازنشسته یا دوشغله هستند اما بدون کوچکترین تذکر و یا نامه نگاری در سمت های خود مشغول به کار هستند و ظاهرا قانون بازنشسته بودن تنها برای فدراسیون فوتبال مشکل ساز است و روسای دیگر مشکلی در این زمینه ندارند.

محمد علی صبور رئیس فدراسیون سه گانه بازنشسته سپاه پاسداران، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین بازنشسته سپاه، بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی بازنشسته صداوسیما، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال بازنشسته آموزش و پرورش، محمود شعاعی رئیس فدراسیون کوهنوردی بازنشسته نیروهای مسلح، علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بازنشسته سازمان تربیت بدنی، علیرضا صفارزاده رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای بازنشسته سپاه، مصطفی میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق، عیسی ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی بازنشسته آموزش و پرورش، محمود مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی بازنشسته سازمان تربیت بدنی و ... از جمله روسای فدراسیون هایی هستند که در حال حاضر با قدرت به کارشان ادامه می دهند و ظاهرا مشکلی هم ندارند.

ضمن اینکه علی کفاشیان چندین سال است که بازنشسته شده و در چهار سال گذشته که به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال فعالیت می کرد نیز بازنشسته بود و اگر قرار بر ممانعت از حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال بود باید چهار سال قبل این اتفاق روی می داد نه حالا.

قطعا دخالت در انتخاب مجمع فدراسیون فوتبال که مورد حمایت فیفا قرار دارد، تبعات سنگینی را برای فوتبال ایران به دنبال خواهد داشت که حذف تیم ملی از مقدماتی جام جهانی و کنار گذاشتن سه نماینده ایران از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از جمله این تبعات است.

با این حال گفته می شود با اینکه از سوی دادسرای کارکنان دولت علی کفاشیان برای ادای توضیحات احضار شده و باید از امروز شنبه به مدت سه روز خود را به این دادسرا معرفی کند، اما نزدیکان وی تاکید می کنند که با وجود این احضاریه او قصد استعفا ندارد و می خواهد به کارش ادامه دهد.