نمایندگان نباید وامدار کسی باشند/ مجلس نهم کاستی ها را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی جمعه شب در سخنرانی خود در مسجد امام خمینی(ره) آبادان اظهار کرد: افرادی که برای ورود به مجلس تلاش می کنند قبل از ورود به خانه ملت سعی کنند به کسی بدهکار نباشند تا تنها فکر آنها در دوره نمایندگی خدمت به مردم و کشور باشد.

وی افزود: بی شک هر نماینده ای که خود را مدیون فردی کرد، نمی تواند در مجلس به خوبی از مردم حوزه انتخابیه خود حمایت کند در حالیکه نماینده ای که تنها با تکیه با توانائی های خویش به مجلس راه پیدا می کند می تواند بهترین خدمات را به مردم ارائه کند.



باقری لنکرانی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم باید کاستی هایی که در مجلس هشتم بود را با کار و تلاش بیشتری جبران کنند و برای حل برخی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور سعی کنند در نظام بودجه بندی کشور تجدیدنظر اساسی انجام دهند.



سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: امروز یکی از مشکلات کشور در بخش اقتصاد دیده می شود به همین دلیل انتظار می رود مجلس نهم در این بخش فعال باشد و با تصویب قوانینی تاثیر گذار وضع معیشتی مردم را بهبود ببخشد.



باقری لنکرانی عنوان کرد: برای جبهه پایداری انقلاب اسلامی موضوعی که بسیار مهم است حضور مردم در پای صندوقهای رای بود که خوشبختانه روز جمعه این امر توسط مردم به خوبی به نمایش گذاشته شد.



وی افزود: اولویت بعدی ما رای آوردن نامزدهای مورد حمایت جبهه بود که خوشبختانه لیستهای ما با اقبال مردم مواجه شد.