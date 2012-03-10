محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما درباره برنامه‌های نوروزی این معاونت به خبرنگار مهر گفت: برنامه نوروز پرحجم و متفاوت است، چون ما از ربیع الاول و ربیع الثانی وارد نوروز می‌شویم، به همین دلیل برنامه‌های گوناگونی را برای ایجاد یک فضای مفرح و شاد برای نوروز در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: نوروز فصل رادیو است. فصل مسافرت است و هر کس که در مسافرت است با رادیو در تماس است یا در رفت و آمد شهری به رادیو گوش می‌دهد. بنابراین برنامه‌های نوروز در این ایام متنوع خواهد شد.

معاون صدای سازمان صدا و سیما اشاره کرد: برنامه‌های نوروزی شامل اطلاع رسانی، شادی بخشی، امیدآفرینی، انعکاس اقدامات و فعالیت‌های دستاوردهای یک ساله نهادها و سازمان و اعلام برنامه‌های سال آینده نهادها و سازمان‌ها است.

صوفی با اشاره به تجربه خوب رادیو در سال گذشته گفت: در سال گذشته تجربه خوبی داشتیم و رادیو پیام را به عنوان رادیو نوروزی انتخاب کرده بودیم. امسال هم حتماً این اتفاق می‌افتد.

وی در پایان افزود: مجموع اطلاعات مورد نیاز مردم همچون وضعیت راه‌ها، داروخانه‌ها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و فروش، آب و هوا و ... از طریق رادیو پیام به عنوان رادیو نوروزی ارائه می‌شود. رادیو نوروزی فعالیت‌اش را از 28 اسفندماه شروع می‌کند و تا 15 فروردین ماه ادامه دارد.