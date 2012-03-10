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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۹

مهدی زاده به مهر خبر داد:

اهداء خون در کرمان 1.5 درصد رشد یافت

اهداء خون در کرمان 1.5 درصد رشد یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان کرمان از رشد 1.5 درصدی اهداء خون در این استان طی سال جاری خبر داد.

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طی سال جاری 65 هزار و 416 واحد خون در استان کرمان اهدا شده است.

مهدی زاده همچنین با بیان اینکه 29 هزار و 280 واحد پلاسما در استان کرمان تولید و به پالایشگاه تهران فرستاده شده است، گفت: این تعداد واحد پلاسما به کشورهای ایتالیا و آلمان ارسال شده است.

وی بر لزوم فرهنگسازی در خصوص اهداء خون تاکید کرد و ادامه داد: 10 هزار اهداء کننده مستمر خون در استان کرمان داریم. 

این مسئول یادآور شد: اهداء خون ن تنها هیچ ضرری برای بدن ندارد بلکه برای سلامت افراد مفید است.

مهدی زاده با بیان اینکه هر لحظه امکان دارد هر کدام از ما نیاز به خون داشته باشیم گفت: به مردم توصیه می‌کنیم، حداقل سالی دو بار برای اهداء خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

کد مطلب 1555848

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