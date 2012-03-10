استقبال از رئیس جمهور باید با اطلاع رسانی خوب همراه شود

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعاً استقبال از ریئس جمهوری نیازمند اطلاع رسانی خوب و مناسب است، قعطاً همانگونه انتخابات تنورش داغ شد و شاهد حضور حداکثری مردم بودیم در این سفر نیز بدین گونه خواهد بود.



وی گفت: هر چقدر استقبال از رئیس جمهور با شکوه تر باشد قطعاً لطف وی به استان البرز نیز بیشتر خواهد شد.



فرماندار کرج ادامه داد: انشا الله با لطف احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با پیش بینی مصوبه به مرحله نهایی برسانیم تا سال آینده، کارگاه عظیم عمرانی در استان البرز را تقویت کنیم.



وی اظهار داشت: فرمانداری طرح های زیر ساختی به اعتبار 844 میلیارد تومان پیشنهاد شده که در کمیته های کارشناسی 600 میلیارد تومان آن مصوب شده است.



فرماندار کرج افزود: استان البرز روز یکشنبه میزبان سفر چهارم هیئت دولت خواهد بود که امیدوارم شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه باشیم.

