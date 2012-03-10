مقاومتهای مردمی امسال بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

مکی یازع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دفاع مقدس تنها عملیاتهای پرافتخار نظیر والفجر هشت و فتوحات ما نیست، بلکه اگر به مفهوم دفاع مقدس قائل باشیم، باید بیشتر به مقاومت مردم در شهرهای درگیر جنگ مانند آبادان و خرمشهر بپردازیم.

وی با اشاره به برخی نمونه مجاهدات و مبارزات مردمی در دوران حصرآبادان و دفاع مردم این شهر از سرزمین خود اضافه کرد: ما همواره از جنگ تحمیلی به عنوان دفاع مقدس یاد می کنیم نه تجاوز مقدس، چرا که ما شروع کننده جنگ نبودیم و به دفاع از سرزمین خودمان پرداختیم. اما اکنون حماسه های مقاومت مردم شهرها در راهیان نور مظلوم واقع شده است و بیشتر کاروانها، زائران را به شلمچه یا اروندکنار می برند و با نشان دادن شهر فاو و سرزمین عراق از فتوحات جنگ روایتگری می کنند.

یازع ضمن تاکید بر لزوم تبیین مفهوم دفاع مقدس اضافه کرد: معمولا کاروانها از کنار آبادان رد می شوند، از کنار شهری که مردمش ۹ ماه در محاصره بودند، با فاصله کمی که با مرز داشتند هشت سال در جنگ بودند و مقاومت کردند و حماسه آفریدند و طبیعتا با این روال مسائل خیلی کمی از حصر آبادان در راهیان نور به مخاطبان منتقل می شود.



مسئول محور آبادان راهیان نور جنوب تاکید کرد: با توجه به برنامه های در دست اجرا در راهیان نور امسال، مقاومت و حماسه مردمی خرمشهر و آبادان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.