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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

برای راهیان نور/

مقاومتهای مردمی امسال بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

مقاومتهای مردمی امسال بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

آبادان - خبرگزاری مهر: مسئول محور آبادان راهیان نور جنوب گفت: مقاومتهای مردمی شهرهای آبادان و خرمشهر در سفر راهیان نور مورد بی توجهی قرار می گیرد ولی امسال برای شناسایی بیشتر آنها برنامه هایی در دست اجرا است.

مکی یازع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دفاع مقدس تنها عملیاتهای پرافتخار نظیر والفجر هشت و فتوحات ما نیست، بلکه اگر به مفهوم دفاع مقدس قائل باشیم، باید بیشتر به مقاومت مردم در شهرهای درگیر جنگ مانند آبادان و خرمشهر بپردازیم.

وی با اشاره به برخی نمونه مجاهدات و مبارزات مردمی در دوران حصرآبادان و دفاع مردم این شهر از سرزمین خود اضافه کرد: ما همواره از جنگ تحمیلی به عنوان دفاع مقدس یاد می کنیم نه تجاوز مقدس، چرا که ما شروع کننده جنگ نبودیم و به دفاع از سرزمین خودمان پرداختیم. اما اکنون حماسه های مقاومت مردم شهرها در راهیان نور مظلوم واقع شده است و بیشتر کاروانها، زائران را به شلمچه یا اروندکنار می برند و با نشان دادن شهر فاو و سرزمین عراق از فتوحات جنگ روایتگری می کنند.
 
یازع ضمن تاکید بر لزوم تبیین مفهوم دفاع مقدس اضافه کرد: معمولا کاروانها از کنار آبادان رد می شوند، از کنار شهری که مردمش ۹ ماه در محاصره بودند، با فاصله کمی که با مرز داشتند هشت سال در جنگ بودند و مقاومت کردند و حماسه آفریدند و طبیعتا با این روال مسائل خیلی کمی از حصر آبادان در راهیان نور به مخاطبان منتقل می شود.

مسئول محور آبادان راهیان نور جنوب تاکید کرد: با توجه به برنامه های در دست اجرا در راهیان نور امسال، مقاومت و حماسه مردمی خرمشهر و آبادان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
کد مطلب 1555856

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