مجلس سدی محکم در مقابل تعرض دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان گفت: مجلس قوی، سد محکمی در مقابل تعرض دشمنان و طمع ورزی بیگانگان خواهد بود.

سید محمود علیزاده اظهار داشت: امروز که نگاه ملتهای مظلوم دنیا به ایران است باید حافظ دستاوردها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.

وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فرهنگی کشور پس از انقلاب اظهار داشت: حال که کشور در زمینه های مختلف پزشکی، هسته ای، نانوتکنولوژی و الکترونیکی جزء 10 کشور برتر دنیاست، تحریمها و سنگ اندازی کشورهای استعماری در جهت کند کردن سرعت رشد و پیشرفت این کشور بیشتر شده است.

دادستان رفسنجان بیان داشت: در مقابل ما فرهنگ و کشوری است به نام آمریکا که سالانه 30 هزار نفر با سلاح در آن کشته می شوند.

وی ادامه داد: کشور آمریکا که مدعی اخلاق، آزادی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی است، خود رکورد دار تجاوز به عنف در جهان بوده و در هر دقیقه در این کشور 39 فیلم مستهجن تولید شده و تجارت تصاویر مستهجن کودکان در فضای اینترنت در دست آنان است.

علیزاده افتخار مردم ایران را معنویت، ایثار و اخلاق دانست و اظهار داشت: افتخار آمریکائی ها شلیک بمب هسته ای به هیروشیما، حمله به عراق و افغانستان و حمایت از رژیم غاصب و خونخوار اسرائیل است.

دادستان رفسنجان تصریح کرد: مردم باید با هوشیاری کامل پشتیبان نظام جمهوری اسلامی باشند و نگذارند دشمن با نفاق، دروغ و شایعه پراکنی آنان را نسبت به نظام دچار تردید و دو دلی کند.

پیشگیری از وقوع جرم در گرو تعامل و هم فکری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همگام با افزایش جمعیت و رشد خدمات و امکانات در جامعه جرائم، معضلات و ناهنجاریها نیز رشد یافته است که باید در سایه تعامل، همکاری و همفکری در راستای کاهش این جرائم و پیشگیری از وقوع جرم گام برداشت.

حجت الاسلام علی توکلی ابراز داشت: اصل 165 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائی نهاده که این مهم باید با مدیریت دستگاه قضایی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط محقق شود.

وی از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: این شورا که متشکل از 22تن از مدیران کل مرتبط و موثر در حوزه پیشگیری است، گام بزرگی در شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان محسوب می شود.

حجت الاسلام توکلی تشکیل و احیاء معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان را در دو سال اخیر یاد آور شد و اظهار داشت: اولین فعالیت این معاونت شناخت موضوع پیشگیری و ارائه راهکارهای مطابق با ارزشهای اسلامی و همسو با شرایط اجتماعی جامعه است.



این مسئول قضایی ادامه داد: سازماندهی و ایجاد تشکیلات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم نیز از دیگر وظایف این معاونت است.



