مجلس سدی محکم در مقابل تعرض دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان گفت: مجلس قوی، سد محکمی در مقابل تعرض دشمنان و طمع ورزی بیگانگان خواهد بود.
سید محمود علیزاده اظهار داشت: امروز که نگاه ملتهای مظلوم دنیا به ایران است باید حافظ دستاوردها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فرهنگی کشور پس از انقلاب اظهار داشت: حال که کشور در زمینه های مختلف پزشکی، هسته ای، نانوتکنولوژی و الکترونیکی جزء 10 کشور برتر دنیاست، تحریمها و سنگ اندازی کشورهای استعماری در جهت کند کردن سرعت رشد و پیشرفت این کشور بیشتر شده است.
دادستان رفسنجان بیان داشت: در مقابل ما فرهنگ و کشوری است به نام آمریکا که سالانه 30 هزار نفر با سلاح در آن کشته می شوند.
وی ادامه داد: کشور آمریکا که مدعی اخلاق، آزادی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی است، خود رکورد دار تجاوز به عنف در جهان بوده و در هر دقیقه در این کشور 39 فیلم مستهجن تولید شده و تجارت تصاویر مستهجن کودکان در فضای اینترنت در دست آنان است.
علیزاده افتخار مردم ایران را معنویت، ایثار و اخلاق دانست و اظهار داشت: افتخار آمریکائی ها شلیک بمب هسته ای به هیروشیما، حمله به عراق و افغانستان و حمایت از رژیم غاصب و خونخوار اسرائیل است.
دادستان رفسنجان تصریح کرد: مردم باید با هوشیاری کامل پشتیبان نظام جمهوری اسلامی باشند و نگذارند دشمن با نفاق، دروغ و شایعه پراکنی آنان را نسبت به نظام دچار تردید و دو دلی کند.
پیشگیری از وقوع جرم در گرو تعامل و هم فکری است
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همگام با افزایش جمعیت و رشد خدمات و امکانات در جامعه جرائم، معضلات و ناهنجاریها نیز رشد یافته است که باید در سایه تعامل، همکاری و همفکری در راستای کاهش این جرائم و پیشگیری از وقوع جرم گام برداشت.
حجت الاسلام علی توکلی ابراز داشت: اصل 165 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائی نهاده که این مهم باید با مدیریت دستگاه قضایی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط محقق شود.
وی از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: این شورا که متشکل از 22تن از مدیران کل مرتبط و موثر در حوزه پیشگیری است، گام بزرگی در شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان محسوب می شود.
حجت الاسلام توکلی تشکیل و احیاء معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان را در دو سال اخیر یاد آور شد و اظهار داشت: اولین فعالیت این معاونت شناخت موضوع پیشگیری و ارائه راهکارهای مطابق با ارزشهای اسلامی و همسو با شرایط اجتماعی جامعه است.
این مسئول قضایی ادامه داد: سازماندهی و ایجاد تشکیلات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم نیز از دیگر وظایف این معاونت است.
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