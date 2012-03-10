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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۲

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه

-هزاران نفر در عراق در حمایت از قیام مردم بحرین تظاهرات کردند.

-عفو بین الملل خواستار آزادی زندانیان سیاسی درعربستان سعودی شد.

-رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی غزه را نقض کرد.

-در جراین اعتراضات در نزدیکی سفارت آمریکا در قاهره دهها نفر زخمی شدند.

روسیه

-منابع صنایع نظامی روسیه از مذاکرات پکن-مسکو برای خرید هواپیماهای سوخو 35 به ارزش چهار میلیارد دلار خبر دادند.

-روسای جمهوری روسیه و آمریکا موافقت خود را برای گسترش همکاریها اعلام کردند.

آمریکا

-وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات مقامات کشورش، کره جنوبی و ژاپن درباره تعلیق غنی سازی اورانیوم کره شمالی خبر دادند.

-یک سناتور آمریکایی خواستار محاصره دریایی ایران شد.

-زمین لرزه 5.3 ریشتری شمال شیلی را لرزاند.

آسیا

-در حمله شبه نظامیان در پاکستان 7 سرباز کشته شدند.

کد مطلب 1555862

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