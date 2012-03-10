حسرتی دیگر در آخرین روزهای سال بر دل فرهنگ و هنر کشور نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت سیمین دانشور، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی، خانه هنرمندان با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:

«خبر تأسف‌بار درگذشت بانوی ادبیات داستانی ایران، هنرمند و ادیب فرهیخته، سیمین دانشور، دوستداران او و جامعه فرهنگی کشور را در ماتم فرو برد.

خالق سووشون و یار همراه جلال آل‌احمد از میان ما رخت بربست و به دیار باقی شتافت تا حسرتی دیگر در آخرین روزهای این سال بر دل فرهنگ و هنر کشور بنشیند.

سیمین دانشور سال‌های سال به آفرینش آثار بدیع و ماندگار پرداخت و در عین حال هنرجویان بسیاری را تربیت کرد و اثری جاودان از خود در حوزه ادبیات داستانی و فرهنگ سرزمینمان به جا گذاشت.

درگذشت این بانوی فرهیخته را به بازماندگان ایشان و جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت گفته و از خداوند متعال برای وی علو درجات مسئلت می‌کنیم. باشد که یاد او و یاد جلال همواره رهگشای هنرمندان و هنردوستان جوانی باشد که دل در گرو کشور و ملت خود دارند.»