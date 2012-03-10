تیم فوتسال ملی حفاری اهواز چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و ششم و پایانی این مسابقات (هفته سیزدهم مرحله برگشت) تیم شرکت ملی حفاری اهواز شامگاه جمعه در سالن فوتسال مجموعه ورزشی امام رضای شهرک نفت اهواز با نتیجه پنج بر یک میهمان خود میثاق تهران را شکست داد.

در این بازی بهزاد عظیمی، مجتبی مریدی زاده، حمید احمدی، احمد ملاعلی، علیرضا صمیمی، گلهای شرکت تیم شرکت ملی حفاری را به ثمر رساندند. علی عیوضی نیز برای تیم میثاق تهران گلزنی کرد.



در بازی دور رفت تیم فوتسال شرکت ملی حفاریبا نتیجه سه بر دو مغلوب میثاق تهران شده بود که این نتیجه در اهواز با پیروزی نماینده خوزستان به نوعی جبران شد.



تیم شرکت ملی حفاری اهواز در پایان این مسابقات با 45 امتیاز پس از تیمهای شهید منصوری، گیتی پسند‌ و فولاد‌ماهان‌ اصفهان در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت و تیم میثاق تهران نیز با 24 امتیاز در مکان دوازدهم جدول رده بندی باقی ماند.