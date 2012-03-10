به گزارش خبرنگار مهر، پیکان و کاله برگزارکننده آخرین دوئل مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند تا مشخص شود امسال هم روند برگزاری فینال سنتی و همیشگی در لیگ والیبال حفظ می‌شود یا نماینده آمل سنت شکنی می‌کند؟

پس از اینکه خودروسازان در آمل کاله را با شکست مواجه کردند در تهران نتوانستند برتری خود را تکرار کنند و به همین دلیل رقابت این دو تیم برای تعیین تیم فینالیست به دیدار سوم کشیده شد. این دیدار روز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزارمی‌شود.

از سالی که مسابقات باشگاهی کشور پس از دیدارهای دوره‌ای وارد مرحله پلی آف شده است پیکان همواره یکی از تیم‌های فینالیست بوده و البته پیش از آن و البته پس از آخرین قهرمانی صنام هم قهرمان مسابقات بوده است. این تیم که پرافتخارترین تیم باشگاهی در ایران و آسیا به شمار می‌رود در صورتیکه بتواند فردا هم از پس کاله و البته تماشاگرانش برآید حضور متوالی خود در فینال را حفظ کرده و در آستانه هفتمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر قرار می‌گیرد.

این در حالی است که آملی‌ها نسبت به برتری در این بازی برای صعود به فینال کاملا مصمم هستند و حتی از پیروزی صد در صد خود در این بازی حرف می‌زنند. بهروز عطایی، سرمربی تیم کاله بیشتر ازهر کس دیگری روی پیروزی تیمش در این بازی تاکید دارد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "من در مورد بازی رفت هیچ حرفی نزده بودم اما برای بازی برگشت گفته بودم که پیروز صد در صد هستیم و همین اتفاق هم افتاد. حالا هم می‌گویم صد درصد برنده دیدار سوم هستیم و نسبت به فینالیست شدن‌مان هیچ شکی ندارم".

کاله از جمله تیم‌هایی است که سابقه زیادی در والیبال ایران و حداقل لیگ برتر ندارد.این تیم چهار سال پیش با قهرمانی در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مجوز ورود به لیگ برتر را گرفت و طی دو دوره گذشته این رقابت‌ها به عنوان سومی بسنده کرد. کاله سال گذشته به خاطرشکست برابر سایپا از فینال بازماند اما اگر امسال مغلوب دیگر خودروسازان لیگ نشود می‌تواند اولین فینال را تجربه کند.

در هر صورت آخرین تیم راه یافته به دیدار نهایی رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه معرفی می‌شود. پیش از سایپا با از پیش رو برداشتن شهرداری ارومیه طی دو دیدار رفت و برگشت راهی فینال مسابقات شده بود و با برگزاری دیدار فردا پازل این مرحله از مسابقات کامل می‌شود.

طی سال‌های گذشته پیکان و سایپا همواره برگزار کننده فینال مسابقات بوده‌اند اما اگر وعده سرمربی کاله برای شکست دادن پیکان عملی شود، امسال لیگ برتر والیبال فینالی متفاوت را تجربه خواهد کرد.