اسرائیل باید تسلیحات اتمی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل لوین در گفتگو با برنامه C- SPAN صدای آمریکا گفت: محاصره دریایی ایران و ممانعت از صادرات نفت این کشور باید مقدم بر اقدام نظامی علیه این کشور برای از بین بردن تاسیسات اتمی آن باشد.

وی افزود: من فکر می کنم باید برای افزایش فشار بر ایران و ممانعت از برنامه هسته ای این کشور در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد یک گزینه باید مد نظر باشد.هر گونه مسدود کردن صادرات نفت ایران باید با جایگزین کردن نفت دیگر کشورها همراه باشد تا به این طریق بتوانیم از افزایش بهای نفت ممانعت بعمل آوریم.

سناتور لوین در پاسخ به پرسشی در خصوص راههای ممکن به منظور افزایش فشار بر ایران گفت: ما باید اقدامات مختلف از جمله برقراری منطقه پرواز ممنوع داشته باشیم که به نظر من این می تواند بسیار مؤثر باشد و فکر می کنم که در این باره گزینه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه چه کسی می خواهد در این ماموریت دخالت داشته باشد که این می تواند اسرائیل یا آمریکا باشد.

رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا همچنین نسبت به تاثیر تحریم ها از جمله تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز ابراز خوش بینی کرد و گفت: هزینه های منزوی شدن ایران باید بالا برود.

وی همچنین به اقدام احتمالی نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: دولت آمریکا برای چنین کاری باید اجازه کنگره را داشته باشد.

وی در ادامه گفت: البته اگر اسرائیل در چند ماه آتی اقدام نظامی علیه یران داشته باشد این موضوع مرا شگفت زده نخواهد کرد و به نظر من اگر ایران به برنامه هسته ای خود ادامه دهد اقدام نظامی در آینده علیه ایران ممکن است انجام شود.

سناتور[یهودی] کنگره آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا اسرائیلی ها تنها رژیمی باید باشند که در خاورمیانه تسلیحات هسته ای دارند، گفت: یهودیان در جنگ جهانی دوم از سوی نازی ها کشتار شدند وهولوکاست نتیجه این کشتار بود و چنین تهدیدی می تواند در سراسر تاریخ صدق کند.

وی گفت: اسرائیل هنوز از سوی همسایگان خود تهدید به نابودی می شود و آنها برای بازدارندگی در برابر چنین اقداماتی باید تسلیحات اتمی داشته باشند.