ديدار قائم مقام وزير خارجه قبرس با وزير امورخارجه كشورمان

به گزارش سرويس سياسي مهر ، خرازي در اين ديداربا اشاره به تحولات و پيشرفتهاي مثبت در روابط دو كشور در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري ابراز اميدواري كرد نتايج گفتگو و رايزني‌هاي جاري، بتواند ظرفيت‌هاي جديدي در چارچوب منافع مشترك براي دو كشور به همراه داشته باشد.



وزير امور خارجه كشورمان با تبيين مزاياي جديد قانون سرمايه گذاري جمهوري اسلامي و تسهيلات اعطايي به سرمايه گذاران خارجي ابراز اميدواري كرد شركت‌هاي خصوصي و دولتي دو كشور از طريق ايجاد شركت‌هاي مشترك گام‌هاي بلندي در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي مختلف بردارند .

زاگئوس نيز با اشاره به روابط و مناسبات متين قبرس و جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري كرد قبرس با توجه به امكانات تجاري جديد كه در چارچوب روابط خود با اتحاديه اروپا دارد بتواند فضا و امكانات جديدي براي تحرك بخشيدن به مراودات تجاري و اقتصادي دو كشور فراهم سازد.



قائم مقام وزير امور خارجه قبرس خاطرنشان ساخت: خوشبختانه زمينه‌هاي نهايي شدن موافقتنامه رفع ماليات‌هاي مضاعف بين دو كشور فراهم شده و اين امر مي‌تواند آثار فراواني در جهت فعال ساختن تجارت و جريان مراودات اقتصادي و تجاري دو كشور را فراهم سازد.

زاگئوس ارزيابي و موضع كشورش در خصوص گفت‌وگوهاي قبرس با اتحاديه اروپا و سازمان ملل پيرامون ساختار سياسي و تحولات داخلي قبرس را تشريح كرد.