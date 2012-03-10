پیشنهاد استفاده از نوروز جهت توسعه صلح بین المللی و مقابله با جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رابطه علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا با اشاره به اینکه ایرانیان همواره در طول تاریخ جنگ طلب و آغاز گر جنگ نبوده، اما بر عکس دفاع کننده بسیار خوبی بوده اند اضافه کرد:« در شرایطی که دشمنان بشریت به دنبال راه اندازی جنگ های زنجیره ای در دنیا و مخصوصاً خاورمیانه بوده و برطبل جنگ می کوبند، ایرانیان با سابقه چند هزار ساله در تمدن و تاریخ، منادی دوستی، محبت و مهرورزی بوده و هستند.

وی با اشاره به این که در آستانه آغاز سال نو هجری شمسی و نوروز، رویداد تاریخی مورد احترام بسیاری از کشورهای جهان و منطقه آسیا و خاورمیانه به ویژه افعانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان ،ترکیه ، قزاقستان و پاکستان قرار داریم، پیشنهاد کرد هماهنگ با شادی و مهرورزی ملتهای منطقه در آستانه نوروز، از آن روز به عنوان نماد صلح و دوستی ایرانیان و مقابله با جنگ در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان استفاده شود.

این پیشنهاد با استقبال سفرای حاضر در این دیدار قرار گرفت و مقرر شد نحوه رسانه ای و جهانی شدن رویداد «نوروز» به عنوان مظهر صلح دوستی ایرانیان و استفاده از آن در جهت راه اندازی یک کمپین بزرگ بین المللی بررسی و عملی شود.

گروه آلبا شامل کشورهای ونزوئلا، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوی، هندوراس و دومینیکن است.