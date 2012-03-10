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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۲

از سوی سفیر ایران مطرح شد؛

پیشنهاد استفاده از نوروز جهت توسعه صلح بین المللی و مقابله با جنگ

پیشنهاد استفاده از نوروز جهت توسعه صلح بین المللی و مقابله با جنگ

در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در هاوانا با سفرای کشورهای عضو گروه آلبا، موضوع مخالفت با جنگ افروزی های آمریکا و اسرائیل در جهان بویژه در سطح خاورمیانه مطرح و بر تلاش های دیپلماتیک جهت توسعه صلح بین المللی و مقابله با هرگونه جنگ طلبی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رابطه علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا با اشاره به اینکه ایرانیان همواره در طول تاریخ جنگ طلب و آغاز گر جنگ نبوده، اما بر عکس دفاع کننده بسیار خوبی بوده اند اضافه کرد:« در شرایطی که دشمنان بشریت به دنبال راه اندازی جنگ های زنجیره ای در دنیا و مخصوصاً خاورمیانه بوده و برطبل جنگ می کوبند، ایرانیان با سابقه چند هزار ساله در تمدن و تاریخ، منادی دوستی، محبت و مهرورزی بوده و هستند.

وی با اشاره به این که در آستانه آغاز سال نو هجری شمسی و نوروز، رویداد تاریخی مورد احترام بسیاری از کشورهای جهان و منطقه آسیا و خاورمیانه به ویژه افعانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان ،ترکیه ، قزاقستان و پاکستان قرار داریم، پیشنهاد کرد هماهنگ با شادی و مهرورزی ملتهای منطقه در آستانه نوروز، از آن روز به عنوان نماد صلح و دوستی ایرانیان و مقابله با جنگ در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان استفاده شود.

این پیشنهاد با استقبال سفرای حاضر در این دیدار قرار گرفت و مقرر شد نحوه رسانه ای و جهانی شدن رویداد «نوروز» به عنوان مظهر صلح دوستی ایرانیان و استفاده از آن در جهت راه اندازی یک کمپین بزرگ بین المللی بررسی و عملی شود.

گروه آلبا شامل کشورهای ونزوئلا، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوی، هندوراس و دومینیکن است.

کد مطلب 1555871

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