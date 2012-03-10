یاد و خاطره شهدا عملیات بدر گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی فرمانده گردان کربلا در سالهای دفاع مقدس طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهدا باعث ایجاد نشاط و حرکت در جامعه و قلب تپنده ی ایران و جهان اسلام و موجب حماسه و حضور مردم در انقلاب هستند.

شهردار سابق منطقه یازده تهران همچنین ضمن اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس گفت: مردم در این انتخابات ثابت کردند که تابع هیچ حزب و گروهی نیستند و فقط به عشق میهن، ولایت و اسلام در انتخابات شرکت می کنند و با رای خود بر حقانیت اسلام و نظام خود تاکید دارند.

وی ضمن تاکید بر رشادت های رزمندگان اسلام در دوران 8 سال دفاع مقدس و شهدای گردان کربلای شاهرود گفت: رزمندگان عزیز گردان کربلا همیشه در خط مقدم بودند و جزو گردانهای خط شکن دفاع مقدس به شمار می آمدند و گردان کربلا یعنی شجاعت، صلابت و مردانگی در کنار ایثار و شهادت.

جانشین سابق لشکر 27 حضرت رسول الله (ص) اظهار داشت: شهدا باعث عزت ایران هستند و حضور ملت در صحنه های مختلف به برکت خون ایشان است.

وی با بیان اینکه دشمنان هم رمز پیروزی ملت ایران را دریافته و به مقابله با این فرهنگ برخاسته اند، افزود: اخلاص و ایثار شهدا را باید در جامعه ترویج و گسترش دهیم و یکی از راه های اینکار همین برگزاری یادواره ها است.

خانی در پایان سخنان خود با بیان چند خاطره از دوران دفاع مقدس گفت: باید تلاش کرد تا خط سرخ شهادت را در جامعه پررنگ کرد چرا که مهمترین راه مصون ماندن جامعه از خطرات، همین خط سرخ شهادت است.

یادواره شهدای عملیات بدر به همت پایگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) مسجد غربا شاهرود برگزار شد.

شهرستان شاهرود 1118 شهید تقدیم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نموده که 85 نفر از ایشان در عملیات بدر به فیض شهادت نائل آمده اند.