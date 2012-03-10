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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

محصولی از مرکز صبا/

"آرزوهای به یاد ماندنی" در نوروز مرور می‌شود

"آرزوهای به یاد ماندنی" در نوروز مرور می‌شود

انیمیشن "آرزوهای به یاد ماندنی" به کارگردانی آرش رازانی و به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک عروسکی تک فرم تولید و برای پخش در ایام نوروز آماده شده است.

آرش رازانی درباره این مجموعه انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: پیوند و پویا، دو شخصیت اصلی این مجموعه هستند که در هر قسمت آن پس از روبه رو شدن با یک مشکل، برای بر طرف کردن آن به دنیای تخیل پناه می‌برند. در دنیای رویایی آرزوها فرصتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

رازانی ادامه داد: موسیقی این انیمیشن توسط محمد رضا علیقلی ساخته شده و شعرهای آن را منوچهر کریم زاده سروده است. این کارگردان اشاره کرد: ما در این انیمیشن تلاش کردیم تا به کودکان یاد بدهیم می‌توانند مشکلات را با زوایای مختلف نگاه کنند و برای حل آن راه‌های مختلف وجود دارد. امیدوارم کودکان در ایام عید از دیدن این انیمیشن لذت ببرند.

کد مطلب 1555875

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