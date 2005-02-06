حق فعاليت هسته اي صلح آميز را از دست نمي دهيم

در اين دومون بريال ديدگاه دكتر ولايتي را در خصوص مذاكرات هسته اي تهديدات آمريكا، فلسطين و عراق جويا شد.

دكتر ولايتي گفت: دولت ما مي خواهد تكنولوژي هسته اي صلح آميز را در چارچوب قوانين بين المللي داشته باشد و دولت آنچه كه در طول دو سه سال گذشته انجام داده در همين راستا بوده است. و بر آن تاكيد دارد.

وي با تاكيد بر اينكه تعليق از سوي جمهوري اسلامي موقت بوده نه دائم افزود: تا الان وضعيت شفاف بوده و چيزي يافت نشده و ما براساس NPT مي توانيم فعاليت هسته اي صلح آميز داشته باشيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مذاكرات با اروپا گفت: ما تلاش خواهيم كردكه به طرف اروپايي مذاكره كننده تفهيم كنيم كه فعاليت هسته اي ما برخلاف قوانين بين المللي نيست اما حق خود را مبني بر فعاليت هسته اي صلح آميز از دست نمي دهيم.

دكتر ولايتي در خصوص تهديدات اخير آمريكا گفت: تهديد آمريكا موضوع تازه اي نيست از ابتدا همين بوده ما هم مقاومت كرده ايم و اين مقاومت ادامه خواهد يافت. زيرا ايران اگر از موضع خود عدول كند آنها چند گام جلوترمي آيند. ما از اين تهديدها نمي ترسيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فلسطين گفت: تاكنون هيچ طرحي در مورد فلسطين به نتيجه نرسيده و همه طرحها به شكست منتهي شده و اكنون نيز نقشه راه به شكست انجاميده است.

دكتر ولايتي با اشاره به اينكه آمريكا به دليل حمايت همه جانبه از رژيم اشغالگر قدس نمي تواند ميانجي موفقي باشد، گفت: حل مساله فلسطين تنها در چارچوب طرح ارائه شده از سوي مقام معظم رهبري قابل انجام است كه تنها راه حل عادلانه براي رسيدن به يك فلسطين آزاد دمكرات است كه همه مذاهب در آن آزادانه زندگي كنند.

وي با اشاره به اظهارات بوش مبني بر اينكه با سفر رايس به منطقه صلح فلسطين محقق مي شود گفت: اين يك خوشبيني كاذبي است كه بوش دارد.

دكتر ولايتي سپس به انتخابات عراق و پيروزي ليست ائتلاف مورد حمايت آيت الله سيستاني اشاره كرد و گفت: دير يا زود آمريكا مجبور است عراق را ترك كند. و اين واقعيت نشان مي دهد كه آمريكا بدرستي مردم منطقه را نمي شناسد.