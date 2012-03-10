تمجید سازگارا از مواضع دوپهلوی هاشمی/ جمهوری آذربایجان نروید

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز شنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

هشدار وزارت بهداشت درباره گران شدن داروهای خارجی

روزنامه خراسان در ویژه های خود به هشدار وزارت بهداشت درباره گران شدن داروهای خارجی اشاره کرده و نوشته است: وزارت بهداشت طی هفته های اخیر با ارسال ابلاغیه ای به شرکت های وارد کننده دارو به آن ها هشدار داده در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت این داروها وجود ندارد و شرکت های مذکور باید به منظور پیشگیری از هر گونه افزایش قیمت و نیز تامین به موقع دارو تدابیر دیگری چون کاهش قیمت ارزی داروهای وارداتی را در پیش بگیرند. وزارت بهداشت همچنین یادآور شده که استمرار فعالیت شرکت های خارجی در ایران منوط به تعامل بیشترآن ها با مسئولان بهداشت کشورمان است.

تمجید سازگارا از مواضع دوپهلوی هاشمی

جوان در ستون "برداشت" خود در خصوص مواضع هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات مجلس نهم آورده است: همه در جنبش سبز از روز اول پذیرفتند هاشمی باید در وسط بایستد یعنی یک بار طرف حکومت را بگیرد، یک بار طرف جنبش را بگیرد. محسن سازگارا از عناصر فعال فتنه 88 در گفتگو با بی بی سی فارسی، در واکنش به مواضع هاشمی رفسنجانی درباره ایجاد تردید در سلامت انتخابات که پس از رای دادن در انتخابات نهم اتخاذ کرد و با خرسندی و خوشحالی ضد انقلاب مواجه شد، افزود: همه ما پذیرفتیم که نباید به رای دادن هاشمی کاری داشت. با این حال دیدم که او در نماز جمعه چگونه سخن گفت و در پای صندوق هم لگدی به حکومت زد. هاشمی رفسنجانی هنگام انداختن رای خود به صندوق در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با گفتن این جمله که ان شاءالله نتیجه انتخابات همان رایی باشد که مردم در صندوق می اندازند، بدون ارائه هیچ شاهد و قرینه ای سلامت انتخابات و مراجع قانونی برگزار کننده آن را زیر سئوال برد.

حالا که گند زدیم تا اطلاع ثانوی تعطیل!

روزنامه کیهان در بخش "خبر ویژه" از تعطیلی شبکه تلویزیونی رسا وابسته به نفاق خبر داد و نوشت: شبکه تلویزیونی وابسته به نفاق رسما اعلام تعطیلی کرد. پایگاه اینترنتی "جرس" (جنبش راه سبز) که به عنوان ارگان حلقه ‏لندن فعالیت می کند، گزارش داد: تلویزیون رسا(رسانه سبز ایران) ‏به دلیل مشکل مالی از روز چهارشنبه 17 اسفند تا اطلاع ثانوی ‏تعطیل شده. این تلویزیون از اواخر مرداد 1389 آغاز به کار کرده بود ‏اما نتوانسته هزینه اش را پرداخت کند. یادآور می شود تلویزیون یاد شده به استثنای چند ماهه اول ‏فعالیت، پس از شکست کامل فتنه سبز در دی ماه و بهمن ماه ‏‏1389 در حالت نیمه تعطیل به سر می برد. بنابراین مشکل مالی ‏بهانه ای بود تا پس از یک سال فعالیت نیم بند، به فعالیت این ‏تلویزیون سردرگم و بی هدف پایان داده شود. سایت جرس نیز چند ‏ماه پیش اعلام کرده بود تعطیل خواهد شد اما بعداً مدعی شد ‏مشکل مالی آن حل شده و فعلا تا اطلاع ثانوی به فعالیت خود ‏ادامه می دهد. تعطیلی شبکه ای مانند رسا در حالی است که شبکه های ‏معروف تری نظیر صدای آمریکا و بی بی سی فارسی نیز هم ‏اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می برند و مخاطبان اندک آنها ‏طبق برآوردهای مختلف دچار ریزش شدید شده است. شکست ‏سنگین پروژه تحریم انتخابات مجلس، آزمونی مهم برای ناکارآمدی ‏رسانه های جبهه اپوزیسیون بود. گفتنی است که علت اصلی در تعطیلی و توقف فعالیت رسانه ‏های یاد شده را باید در شوک بزرگ و خردکننده ای جستجو کرد که ‏از حماسه حضور مردم در انتخابات 12 اسفند دریافت کرده و ‏شرکت خاتمی در این انتخابات نیز بر شدت این شوک افزوده ‏است. معمولا اینگونه رسانه ها وقتی از پاسخگویی و تحلیل ‏شرایط عاجز می شوند، توقف فعالیت را بهترین گزینه تلقی می ‏کنند.‏

جمهوری آذربایجان نروید

شرق در ستون "مهم نیست" با اشاره به بدرفتاری پلیس و ماموران دولتی جمهوری آذربایجان با شهروندان ایرانی نوشته است: یک منبع آگاه با اشاره به اوضاع نامناسب فرهنگی و اجتماعی در جمهوری آذربایجان گفته پلیس این کشور عامدانه بر اخذ رشوه و باج اقدام به بدرفتاری با ایرانیان می کند و از هموطنان خواست که با توجه به مخاطرات فراوان از سفر به جمهوری آذربایجان خصوصا در ایام نوروز خودداری کنند. بر خلاف سنت میهمان نوازی مردم جمهوری آذربایجان، پلیس و ماموران دولتی این کشور به انحاء مختلف به اخاذی از ایرانیان می پردازند. وی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه سیاست رسمی جمهوری آذربایجان معرفی ایران به عنوان دشمن جمهوری آذربایجان است افزود: بر اثر نفوذ رژیم صهیونیستی در ساختارهای جمهوری آذربایجان به ارگان های رسمی این کشور ابلاغ شده است که عامدانه با ایرانیان بدرفتاری کنند.

فکر نکنیم هالیوود مسلمان شده

ملت ما در ستون "غیر رسمی" آورده است: در "در صرفا جهت اطلاع" که پنجشنبه شب از بخش خبری 20:30 ضمن پخش مصاحبه ای از شان استون - که چندی پیش گفته شد مسلمان شده و اسمش را نیز عوض کرده و - گفته بود "من اسممو که عوض نکردم، دینمم تغییر ندادم" گفته شد: حقیقت ماجرا از این قراره که آقای استون یا علی آقای خودمنون اسلام رو هم مثل بقیه ادیان الهی پذیرفته البته این خودش واقعا خیلی خوبه و مبارکه اما ما چرا این جور موقعها احساساتی می شیم و فکر می کنیم هالیوود هم مسلمان شده.

خاتمی به منزل منتقدین نظام وارد شده است

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" نوشت: روزنامه رسالت طی یادداشتی با تاکید بر اینکه هر کس یک قدم از خمیه دشمن دور شود، باید آن را به فال نیک گرفت، نوشت: حالا که آقای خاتمی از منزل معاندت به منزل انتقاد آمده است باید او را در این منزل تحویل گرفت تا شاید به جمع مردم و موافقان نظام و انقلاب بپیوندد.

برخی عادت کرده اند به دولت رای فروشی کنند!

تهران امروز همچنین در خبری به نقل از احمد توکلی آورده است: توکلی در رادیو گفت و گو درباره طرح نافرجام سئوال از رئیس جمهور گفت: "در مجلسی که دولت مدام در حال یارگیری است و روش های صحیحی را اعمال نمی کند و برخی از نمایندگان عادت کرده اند که رای خود را به دولت بفروشند، این مشکل پدید می آید."

شایعه فرود هواپیمای آمریکایی در فرودگاه امام چه بود؟

روزنامه وطن امروز در ستون "سایه روشن" به خبر شایعه فرود هوایپمای آمریکایی در فرودگاه امام اشاره کرده و در این باره نوشته است: انتشار شایعه فرود اضطراری یک فروند هواپیمای مسافربری آمریکایی در فرودگاه امام (ره) باعث واکنش مقامات فرودگاهی شد. مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور گفت: شایعه سوختگیری هوایپمایی آمریکایی در فرودگاه امام (ره) از اساس کذب است چرا که هواپیمای مزبور متعلق به شرکت ماهان بوده و برای پیوستن به ناوگان هوایی کشور خریداری شده است. محمود رسولی نژاد ضمن تاکید بر اینکه هواپیمای مورد بحث حدود ساعت 16:30 روز پنجشنبه از یکی از شهرهای ترکیه عازم ایران شده و در فرودگاه بین المللی امام (ره) فرود آمده است، گفت: حالا اینکه شایعه دور از ذهن آمریکای بودن این هوپیما از کجا و چرا شکل گرفته است بحثی است که جای تامل دارد.

مردم نشان دادند که خواستار درجا زدن اصولگرایان نیستند!

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" نوشت: شنیدیم که عضو موسس جبهه پایداری با اشاره به انتخابات ابوالقاسم جراری، کاندیدای جبهه پایداری در بندرعباس و جوان ترین نماینده راه یافته به مجلس، آن را نشان دهنده لزوم پوست اندازی اصولگرایان برشمرده و اظهار داشته: این انتخابات نشان داد که مردم خواستار در جا زدن اصولگرایان نیستند. وی همچنین خاطر نشان کرده: مردم می خواهند در جریان اصولگرایی تغییراتی مطابق با زمان ایجاد شود که خوشبختانه مردم بندرعباس با انتخاب خود طلسم را شکستند!