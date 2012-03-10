استانهای شمالی کشور همچنان از صنعت پتروشیمی محرومند

حسن تقوی گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 69 طرح پتروشیمی با 69 میلیون تن ظرفیت سالانه به تصویب رسیده که بیش از 54 میلیون دلار ارزش سرمایه گذاری این طرح ها خواهد بود.



وی افزود: این تعداد طرحها به ترتیب 21 طرح در منطقه عسلویه، 9 طرح در ماهشهر، هفت طرح در چابهار و لاوان و بقیه در سایر استانهای کشور اجرا خواهد شد.



سرپرست قائم مقام و مدیر تولید شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، تولید فعلی صنعت پتروشیمی در کشور را بیش از54 میلیون تن اعلام کرد و ادامه داد: دستیابی و برنامه ریزی کشور برای تولید 100میلیون تن محصولات پتروشیمی تا سال 94 میلادی محقق خواهد شد.



تقوی گنجی با اشاره به اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور تا 12سال گذشته فقط حدود 8.3 میلیون تن بوده، افزایش این میزان تولید و سرمایه گذاری در این بخش را در کشور چشمگیر و رو به پیشرفت خواند.



وی اضافه کرد: با وجود طرح های زیاد اجرا شده در صنعت پتروشیمی کشور و طرح های مصوب جدید، متاسفانه استانهای شمالی کشور همچنان از این صنعت مهم و ارزآور به لحاظ موقعیت اقلیمی این مناطق محروم هستند.

سرپرست قائم مقام و مدیر تولید شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) به صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به خارج از کشور اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته حدود 15میلیون تن محصولات پتروشیمی از ایران به خارج از کشور صادر شد و حدود 11میلیون تن در صنایع پایین دست کشور مصرف شد.