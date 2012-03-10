بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام به افتتاح و بهره برداری از 7 طرح پژوهشی و عمرانی و رفاهی کرد که شامل نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی، مرکز داده، آزمایشگاه صنایع غذایی و آزمایشگاه سیالات می شود.

نیروگاه برق خورشیدی دانشگاه صنعتی اصفهان با توان 20 کیلووات، توسط جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه طراحی و راه اندازی شده است.



در ساخت این نیروگاه از 4 نوع پنل خورشیدی تولید شده درکشورهای ایران، ژاپن و چین استفاده شد. کاهش آلودگی هوا از مهمترین مزایای این نیروگاه است.



مرکز داده دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از دیگر طرحهای این دانشگاه بود که به منظور ایجاد امنیت و استانداردهای لازم برای سیستم شبکه این دانشگاه، تامین نیازهای داخلی دانشگاه و ارائه خدمات به مراکز خارج از دانشگاه ایجاد شد.



این دانشگاه همچنین با همکاری بخش خصوصی موفق به راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی این دانشگاه شده است. انجام امور پژوهشی و تهیه اطلاعات آزمایشگاهی بین المللی مورد نیاز شرکتهای صادرکننده مواد غذایی از جمله فعالیتهای این آزمایشگاه به شمار می رود.



آزمایشگاه سیالات از دیگر طرح های پژوهشی است که با مساحتی بالغ بر 160 متر مربع و با بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.



علاوه بر این در جلسه شورای این دانشگاه که با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، طرح ایجاد پژوهشگاه دانشگاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان به تصویب رسید.

به گزارش مهر، نیروگاه خورشیدی پیش از این در سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران و دانشگاه شیراز نیز احداث شده بود.

براساس تصویب ستاد توسعه راهبردی انرژی های نو قرار است در 20 دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور وابسته به وزارت علوم، نیروگاههای خورشیدی به منظور تأمین انرژی های مورد نیاز راه اندازی شوند که تا کنون در 3 مرکز احداث شد.