خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی انجمن علمی نقد ادبی ایران که سال‌ها از اعضای گروه تدوین کتاب‌های درسی بوده است، در یادداشتی که آن را در اختیار «مهر» قرار داده، ضمن اظهار تاسف از درگذشت بانوی داستان‌نویسی ایران، به بررسی بازتاب آثار سیمین دانشور در کتاب‌های درسی پرداخته است.

متن یادداشت حسن ذوالفقاری در زیر منتشر می‌شود:

و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید. چه قدر تنها ماندیم.

نود سال بین ما بود. نود سالی که سرگذشت داستان فارسی را به نفع زنان رقم زد. او نخستین داستان نویس مدرن زن ایرانی بود. مرگ او در روز پنجشنبه 18 اسفند 1390 و همزمان با روز جهانی زن، نیز نمادی از این معناست.

«سووشون» نخستین رمان سیمین دانشور در سال 1348 و اندکی پیش از مرگ جلال آل‌احمد منتشر شد. این رمان در ایران با استقبال فراوان روبرو و به زبان‌های مختلف ترجمه شد. سووشون پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی یک زن ایرانی را می‌کاود؛ به خصوص که داستان برای اولین بار در ادبیات ایران از زبان یک زن نقل می­شود.

اکنون او را میلیون­ها دانش‌آموز ایرانی می­شناسند. درس­های سیمین دانشور در کتاب درسی زرین­ترین ورق دفتر دانایی دانش‌آموزان امروز ایرانی است.

از سال 1375 به بعد با تغییر محتوای کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان، این بنده و همکارانم به عنوان برنامه‌ریزان و مولفان کتاب‌های درسی برای آشنا کردن نسل امروز با روند داستان فارسی و با این بانوی بزرگ ایران، دو متن را برای کتاب‌های درسی پیشنهاد دادیم:

اول بخشی از یک مقاله با نام «گل‌هایی که در بهار آزادی شکفتند» در سال اول دبیرستان که بخشی از یک مقاله اوست که در اولین روزهای پیروزی انقلاب 1357 نگاشته شد. دوم بخشی از رمان «سووشون» در سال دوم دبیرستان که با انعکاس و استقبال گسترده دانش‌آموزان و معلمان مواجه شد.

از آن زمان تاکنون ده‌ها مقاله و تحلیل بر داستان «سووشون» تنها در مجله رشد زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

اکنون دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز و بچه­های فردا می­دانند چه بانوی بزرگی را از دست داده­اند. می­­دانند که او پیشگام ادبیات نوین زنان ایرانی و یکی از پیش‌قراولان نثر امروز است.

او که بزرگ بود و از اهالی امروز، راهی را برای نسل فردا گشود تا در سایه سار آن زنان و مردان مسیری روشن را، که البته پرخطر و مخاطره خواهد بود، بگشایند. روح بزرگش قرین نور و همسایه خورشید باد.