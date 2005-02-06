به گزارش سرويس سياسي مهر ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با اشاره به خصومت‌ها و اشتباهات آمريكا در مورد ايران گفت: اگر سردمداران كاخ سفيد فراموشكار نباشند، به خوبي مي‌فهمند كه تهديدها و اقداماتي از اين دست نه تنها به نفع آنان بلكه به نفع منطقه و جهان نيست.

وي افزود: جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه با پشتيباني امكانات نظامي و اطلاعاتي جهان و از جمله آمريكا بهره مي‌برد، به جايي رسيد كه رييس ‌جمهور وقت آمريكا جهت خروج از مشكلاتي كه گريبانگيرش بود، انجيل امضا شده و كيك و كليد براي مسوولان ايران فرستاد.



هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: زماني كه آمريكا توسط ايادي خود و دربار ايران بر ارتش، نفت، ساواك و تمامي امكانات اين كشور حاكم بود، مردم با دست خالي آنان را با حقارت بيرون راندند.

وي افزود: به دليل اينكه بر حق خود ايستاده‌ايم، مي‌توانيم در حوادث، بحران‌ها را مديريت كنيم.



هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: آمريكا مي‌فهمد حركت تجاوزكارانه‌اي كه در منطقه انجام دهد مي‌تواند خرج و هزينه آنان به نفع ملت بر حق ايران تمام شود. گرچه دردسرهايي هم خواهد داشت.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به استفاده صلح‌آميز از فناوري هسته‌ اي گفت: چگونه مردم ايران بپذيرند كه 75 درصد برق فرانسه از نيروگاه اتمي اين كشور تهيه مي‌شود و آن‌گاه ايران از اين حق محروم شود.جمهوري اسلامي ايران حاضر است بهاي آن را بپردازد ولي از حق خود نگذرد.

هاشمي رفسنجاني افزود: به جاي جنجال‌سازي بايد راههاي اعتمادسازي را تجربه كنيم.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال مديركل موسسه مطالعات بين‌الملل فرانسه در مورد مسائل اقتصاد ايران گفت: جهت‌گيري مسائل اقتصادي ايران در مسير تكامل و پيشرفت است.

وي افزود: واقعيت‌هاي موجود ايران و جهان تضمين‌كننده مسير تكاملي اقتصاد ايران است.



هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: توسعه و عمران در ايران نه منحرف خواهد شد و نه بازگشت به عقب خواهد كرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه‌ سرمايه‌گذاري خارجي گفت: در حال حاضر بستر لازم جهت جذب هر ميزان سرمايه‌ مورد نياز مهيا شده است.



مديركل موسسه روابط بين‌المللي فرانسه نيز در اين ديدار ضمن تشريح ديدگاه دولت متبوعش در مورد مسائل منطقه اي گفت: معتقدم آمريكايي‌ها در مورد جمهوري اسلامي ايران دچار اشتباهند.

وي افزود: آنان به بنيان‌هاي محكم و استوار جمهوري اسلامي پي نبرده‌اند.

تي ‌يري دومنت بريال گفت: حس استقلال‌طلبي ايرانيان شريف و ستودني است.



وي دستيابي به توسعه را مستلزم داشتن سياست خارجي با ثبات و حركت به سمت نوگرايي و قدرت اقتصادي ذكر كرد.

مديركل موسسه‌ روابط بين‌الملل فرانسه همچنين انگيزه‌هاي دولتمردان آمريكايي را در مورد تهديدات عليه ايران ناشي از تحقيري دانست كه از انقلاب ايران متوجه آنان شد، دانست و افزود: نيافتن سلاح كشتار جمعي در عراق نيز از علل ديگر فرافكني آمريكاييهاست.