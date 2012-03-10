محمدحسن ابوترابی معاون قوانین رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در انتخابات 12 اسفند و قدردانی مسئولان از این حضور پرمعنا اظهار داشت: امید واریم که مرحله دوم انتخابت نهمین دوره مجلس در تهران و شهرستان ها در چارچوب مبانی اخلاقی و اعتقادی برگزار و بهترین ها انتخاب شوند.

وی درادامه افزود: باید در یک رقابت منطبق با آموزه های دینی، بهترین گزینه را به مردم معرفی کنیم تا افراد اصلح به مجلس راه یابند.



ابوترابی خاطرنشان کرد: ورود افراد جدید و عدم راه یابی برخی چهره ها به مجلس معمولا در همه انتخابات اتفاق افتاده و دو سوم نمایندگان در هر دوره تغییر می کنند که این دوره نیز شاهد این اتفاق بودیم.



وی افزود:البته تغییرات این دوره از مجلس و ترکیب جدید آن کمی متفاوت تر از ادوار گذشته است.



ابوترابی در پایان با اشاره به اینکه امیدواریم مرحله دوم انتخابات نیز با شکوه برگزارشود تصریح کرد: امیدواریم این تغییرات بوجود آمده در مجلس نهم باعث اقزایش کارایی مجلس شود.