نشست سه جانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" روز گذشته پس از دیدار با همتای کره جنوبی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نشست سه جانبه ای را در واشنگتن برای گفتگو درباره قدمهای پیش رو به منظور تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی بر می دارند.

کره شمالی طبق توافق با آمریکا اجازه بازرسی از تاسیسات خود را به بازرسان سازمان ملل برای تایید و نظارت بر برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور در مرکز هسته ای "نیونگبیون" و تایید از کار افتادگی یکی از راکتورهای این تاسیسات می دهد.

آمریکا نیز در عوض 240 هزار تن کمک های غذایی را در اختیار کره شمالی قرار می دهد. مقامات واشنگتن و پیونگ یانگ اوایل هفته جاری برای جزئیات این توافق در پکن با یکدیگر دیدار کردند.

"کیم سونگ هوان" وزیر خارجه کره جنوبی نیز چهارشنبه گذشته برای گفتگو درباره برنامه هسته ای کره شمالی و توافقنامه تجارت آزاد به آمریکا سفر کرد.

این سفر در حالی انجام شد که پیونگ یانگ در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره از آمادگی خود برای هر دو گزینه جنگ یا مذاکره با این کشورها خبر داده است.