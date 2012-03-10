نوسانات ارزی فرش را گران کرد

عباس کسایی‌فر در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری دومین جشنواره فروش فرش از 22 بهمن ماه تا 22 اسفندماه در کشور گفت: مردم با خرید از این جشنواره می‌توانند تا 72 ساعت، فرش خریداری شده را به فروشنده ارجاع دهند، همچنین اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در هر استان کشور، به تمام شکایات درخصوص معایبی که خریدار بعد از خرید در هر مقطع زمانی متوجه آن شود، رسیدگی خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با اشاره به اینکه تمام فروشگاه‌های عرضه‌کننده فرش دستباف در این طرح، دارای پروانه کسب هستند، افزود: این موضوع سبب می‌شود که امکان تخلف بسیار کم شود و به‌راحتی بتوان به شکایات مشتریان رسیدگی کرد.

وی سپس عدم شناخت هموطنان از مزایای فرش دستباف را عمده دلیل، بی‌انگیزگی برای خرید فرش دستباف توسط ایرانیان برشمرد و گفت: فرش دستباف هویتی ایرانی داشته و دارای مزایای بی‌شماری است که متاسفانه تاکنون تبلیغات زیادی درخصوص آن صورت نگرفته است.

کسایی فر ادامه داد: بسیاری قیمت بالای فرش دستباف را یکی از دلایل بی‌انگیزگی برای خرید آن توسط ایرانیان می‌دانند، اما نکته آن است که هموطنان ما از مزایای مثبت این هنر-صنعت اطلاع دقیقی ندارند.

به گفته وی بیش از 85 درصد از فرش‌های دستباف ایرانی به خارج از کشور صادر شده و 15 درصد مابقی نیز اگرچه در بازار داخلی به فروش می‌رسد اما درنهایت به‌عنوان فرش کهنه صادر می‌شود اما تبلیغات درستی در مورد سرمایه بودن فرش‌های دستباف در کنار سایر مزایا مانند زیبایی آن صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران در ادامه با اشاره به فعالیت حدود 7 تا 8 میلیون نفر در کل کشور در بخش‌های مرتبط با فرش دستباف گفت: به نظر می‌رسد ارائه تسهیلات برای خرید فرش دستباف در کشور در نهایت می‌تواند هم به نفع مصرف‌کننده ایرانی باشد و هم با حفظ تولید، به بازار کار در این بخش کند.

وی افزود: قرار بود تا با کمک مرکز ملی فرش ایران، بانک کشاورزی تسهیلاتی 4 میلیون تومانی برای خرید فرش دستباف درنظر گیرد که تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است اما ما امیدواریم با کمک مسوولان، ارائه تسهیلات برای خرید فرش دستباف عملیاتی شود.

کسایی فر در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر فرش‌های مختلف دستباف با ویژگی‌ها و اندازه‌های متفاوت و با میانگین قیمت‌های متفاوت در بازار موجود است و این‌گونه نیست که مردم اصلا توانایی خرید آن را نداشته باشند بلکه به نظر می‌رسد بیشتر اطلاعات درستی در این زمینه ندارند چون کالاهای دیگر مانند یخچال و تلویزیون را به‌راحتی با قیمت‌های بالاتر خریداری می‌کنند.

به گفته وی، در حال حاضر یک فرش 6 متری نو را می‌توان با قیمت‌های یک میلیون و 500 هزار تومان به بالا با توجه به نوع و بافت آن، تهیه کرد.

کسایی‌فر در ادامه با اشاره به بالا رفتن قیمت ارز در بازار گفت: این موضوع سبب شد تا قیمت فرش دستباف نیز اندکی افزایش یابد چرا که بخشی از مواد اولیه ما مانند ابریشم و کرک وارداتی است که افزایش قیمت ارز، روی قیمت آنها تاثیر گذاشته است، همچنین افزایش دستمزدها نیز افزایش هزینه را برای این بخش، درپی داشته است که البته ما افزایش قیمت را برای بازار مناسب نمی‌دانیم اما به هر حال برخی موارد، افزایش ناگزیر هزینه‌ها را درپی دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران در پایان با مقایسه برگزاری دومین جشنواره فروش فرش دستباف کشور با اولین جشنواره گفت: هرچند باید در پایان کار، در این خصوص کارشناسی دقیق صورت گیرد، اما به نظر می‌رسد در سال جاری بسیاری از مشکلات برگزاری جشنواره در سال اول، مرتفع شده بود و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان کار را در سال‌های آینده به‌نحو بسیار بهتری به انجام رساند.