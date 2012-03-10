لیگ والیبال جوانان مازندران 14تیمی آغاز شد

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران تیم های شرکت کننده در دو گروه هفت تیمی و در دو منطقه شرق وغرب این استان به صورت رفت وبرگشت با هم رقابت می کنند.



وی به برگزاری چهار مسابقه در هفته نخست این مسابقات اشاره کرد و افزود: در هفته نخست این مسابقات تیم مدعی آمل با نتیجه سه بر دو مغلوب میزبان خود تیم محمودآباد شد و تیم قائم شهر با همین نتیجه از سد تیم جویبار گذشت.



رئیس هیئت والیبال مازندران، ادامه داد: تیم بابل در سه ست متوالی تیم نور را با شکست بدرقه کرد و تیم بابلکنار با نتیجه ه بر یک برابر تیم سوادکوه به برتری دست یافت.



قلی زاده ادامه داد: سه مسابقه دیگر هفته نخست عصر شنبه پیگیری می شود.



وی اضافه کرد: در این مسابقات و در منطقه شرق تیم های بهشهر، نکا ، میاندرود، ساری، قائم شهر، سوادکوه و بابلکنار حضور دارند.



وی ادامه داد: در گروه دوم و منطقه غرب مازندران تیم جویبار، بابل، بابلسر، فریدونکنار، آمل ، محمودآباد و نور با هم رقابت می کنند.



قلی زاده یادآور شد: قهرمان این مسابقات به نمایندگی ازمازندران به مسابقات قهرمانی جوانان کشور اعزام خواهد شد.