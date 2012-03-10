لیگ والیبال جوانان مازندران 14تیمی آغاز شد

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران تیم های شرکت کننده در دو گروه هفت تیمی و در دو منطقه شرق وغرب این استان به صورت رفت وبرگشت با هم رقابت می کنند.
وی به برگزاری چهار مسابقه در هفته نخست این مسابقات اشاره کرد و افزود: در هفته نخست این مسابقات تیم مدعی آمل با نتیجه سه بر دو مغلوب میزبان خود تیم محمودآباد شد و تیم قائم شهر با همین نتیجه از سد تیم جویبار گذشت.
رئیس هیئت والیبال مازندران، ادامه داد: تیم بابل در سه ست متوالی تیم نور را با شکست بدرقه کرد و تیم بابلکنار با نتیجه ه بر یک برابر تیم سوادکوه به برتری دست یافت.
قلی زاده ادامه داد: سه مسابقه دیگر هفته نخست عصر شنبه پیگیری می شود.
وی اضافه کرد: در این مسابقات و در منطقه شرق تیم های بهشهر، نکا ، میاندرود، ساری، قائم شهر، سوادکوه و بابلکنار حضور دارند.
وی ادامه داد: در گروه دوم و منطقه غرب مازندران تیم جویبار، بابل، بابلسر، فریدونکنار، آمل ، محمودآباد و نور با هم رقابت می کنند.
قلی زاده یادآور شد: قهرمان این مسابقات به نمایندگی ازمازندران به مسابقات قهرمانی جوانان کشور اعزام خواهد شد.
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ والیبال جوانان در بخش پسران این استان با حضور 14 تیم خبر داد.
معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات لیگ والیبال جوانان مازندران تیم های شرکت کننده در دو گروه هفت تیمی و در دو منطقه شرق وغرب این استان به صورت رفت وبرگشت با هم رقابت می کنند.
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