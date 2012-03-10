گروه تئاتر قائمیه سپاه استان سمنان رتبه دوم را کسب کرد

علیرضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گروه تئاتر قائمیه سپاه استان سمنان رتبه دوم کشوری را کسب کرده است، افزود: در بخش بازیگری مسعود تفضلی، حائز رتبه اول این رشته شد و در بخش کارگردانی نیز محمد عبادیانی کارگردان این گروه، حائز رتبه سوم شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش موسیقی تئاتر نیز، سپاه استان سمنان حائز رتبه سوم کشور شد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان سمنان، اظهار داشت: گروه تئاتر قائمیه سپاه استان سمنان پس از گروه تئاتر سپاه عاشورای آذربایجان شرقی حائز رتبه دوم شد.

رجبی افزود: عوامل این گروه تئاتر، محمد عبادیانی کارگردان، علیرضا ابوالقاسمی سرپرست گروه و منشی صحنه و مسعود تفضلی مقدم بازیگر بودند.

وی در پایان گفت: گروه تئاتر قائمیه سپاه قائم آل محمد(عج) استان با تئاتر "آقای قاضی صدای ما را می شنوی" به مرحله پایانی این جشنواره راه یافته بود.

جشنواره کشوری تئاتر، سرود و تواشیح پاسداران کشور با حضور گروه های منتخب به میزبانی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز به مدت 4 روز در شهرستان کرج برگزار شد.