کتابخانه روستایی در مبارکه بافق ایجاد می شود

زهرا ابولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از اختصاص فضای لازم برای احداث کتابخانه از سوی هیئت امنای مهدیه روستای مبارکه بافق در زمینه کسب مجوز، رایزنی هایی انجام گرفت و موافقت لازم از سوی نهاد کتابخانه عمومی کشور صادر شد.

وی همچنین افزود: در حال حاضر سه هزار و 757 نفر در کتابخانه های بافق عضویت دارند که از این تعداد به تفکیک جنسیت دو هزار و 229 نفر زن و هزار و 528 نفر مرد هستند.

ابولیان ادامه داد: بیشترین فراوانی عضویت در مقطع متوسطه با هزار و 189 نفر به تفکیک ۸۵۶ زن و ۳۳۳ مرد است و کمترین فراوانی در مقاطع دکتری است که فقط ۱۰ نفر عضویت دارند و پس از آن نیز کارشناسی ارشد با مجموع ۶۵ نفر به تفکیک ۳۴ زن و ۳۱ مرد قرار دارد.

وی عنوان کرد: در مقطع ابتدایی از نظر جنسیت ۵۴۳ زن و ۲۸۸ مرد و در راهنمایی تعداد مردها ۴۷ نفر بیشتر از زن ها و ۲۵۲ نفر است.

وی ادامه داد: در سطح متوسطه نیز، عضویت زنها ۸۵۶ نفر بوده و رشد دو برابری نسبت به مردهای عضو را نشان می دهد.

رئیس اداره کتابخانه های بافق یادآور شد: ازمجموع ۳۸۴ نفر در مقطع کاردانی نیز ۱۷۴ زن و ۲۱۰ مرد عضو کتابخانه های شهرستان بافق هستند.

ابولیان اضافه کرد: در مقطع کارشناسی ۸۲۱ نفر عضو به تفکیک ۴۱۲ زن و ۴۰۹ مرد داریم.

وی اضافه کرد: در ابتدا تعداد هزار و 500 جلد کتاب و تجهیزات اولیه و سپس ماهانه بر اساس سهمیه کتابخانه های روستایی کتاب و منابع مورد نیاز ارسال می شود.

رئیس اداره کتابخانه های بافق در زمینه ایجاد کتابخانه استاندارد بافق تصریح کرد: سعی داریم از طریق مجاری معمول در زمینه پیگیری و اختصاص بودجه و مصوب کردن کتابخانه استاندارد با همکاری فرمانداری و اداره کل کتابخانه ها اقدام کنیم.

شهرستان بافق در حال حاضر دارای سه کتابخانه به نام های مرکزی (عمومی)، مجتمع فرهنگی و نیز شهید بهشتی در شهرک آهنشهر بافق است.