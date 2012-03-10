آمریکا باید درباره اشتباهات اسرائیل در خاورمیانه محتاط باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جول برینکلی" استاد روزنامه نگاری در دانشگاه استنفورد در مقاله خود در این روزنامه می نویسد: علی رغم فشارهای فوق العاده انتخاباتی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته تلاش های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای کشاندن ایالات متحده به جنگ با ایران ناکام گذاشت.

وی می نویسد: من این موضع‌گیری اوباما را تحسین می کنم زیرا که اگر دولت دست راستی اسرائیل -همانطور که برخی از رهبران آن بطور ضمنی تهدید به چنین کاری می کنند - اشتباه بزرگی را مرتکب شود، آن وقت آمریکا به طور قطع باید با ایران وارد جنگ شود.

دکتر برینکلی می نویسد: گفتگوهای دو طرف در کاخ سفید نشان از آن دارد که اوباما با تمایل نتانیاهو برای اقدام علیه ایران مخالفت کرده و از وی خواسته است تا به تحریم ها اجازه دهد تا اثر خود را داشته باشد.

در ادامه نویسنده به دیدار نمایندگان آژانس از ایران اشاره می کند و ضمن ادعا در خصوص شکست خوردن این دیدارها می نویسد: به نظر می رسد مقدار اورانیومی که ایرانی ها برای مقاصد صلح آمیز آنرا غنی سازی می کند بیش از مقدار مورد نیاز برای این منظور است و تقریباً این می تواند به اسرائیل جرات اقدام علیه ایران را بدهد، اما یک اقدام از سوی اسرائیل می تواند اشتباهی بزرگ برای آن و به بویژه برای ایالات متحده باشد.

این استاد دانشگاه آمریکایی می نویسد: اگر صحبت های سال گذشته "رابرت گیتس" وزیر دفاع وقت آمریکا را در نظر داشته باشیم وی عنوان کرد که حزب الله بعنوان متحد ایران و سوریه دهها هزار موشک و راکت در جنوب لبنان دارد و این بیشتر از میزان موشک هایی است که بسیاری از کشورها در سراسر جهان دارند.

جول برینکلی نویسد: ایران نیز در چند سال گذشته توان موشکی خود را بسیار بی سابقه تقویت کرد و برای تهران هیچ چیز خوشحال کننده تر از آن نخواهد بود تا به اصطلاح "هویت صهیونیستی" را از بین ببرد و من با "مئیر داگان" رئیس سابق موساد موافقم که گفته بود اقدام علیه ایران یک "ایده احمقانه" خواهد بود.