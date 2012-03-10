سرلشگر رشید: برخورد تبلیغاتی با دفاع مقدس برای نسل کنونی خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر غلامعلی رشید پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت ‏یاد و خاطره سرداران مهدی و حمید باکری در تالار بزرگ وزارت کشور با تقدیر از حماسه بزرگ ملت ایران ‏در انتخابات مجلس نهم گفت: حضور گسترده مردم نشان اعتماد ملت به نظام جمهوری اسلامی بود و دشمنان ضربه سختی ‏از ملت ایران خوردند.‏

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دفاع مقدس درس های زیادی برای ملت ما داشت، گفت: باید هر آنچه در جنگ رخ داده برای ‏نسل جوان بیان شود و نباید برخی فهم امروزی خود از مقطعی از جنگ را به نسل جدید تحمیل کند.

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جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: جنگ ما یک جنگ محلی و منطقه ای نبود بلکه یک حادثه بزرگ و به ‏نوعی یکی از بزرگترین حوادث تاریج جهان بود و اهمیت آن با عنایت به پیوستگی انقلاب و جنگ این بود که جهان در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته بود.



وی با بیان اینکه بیداری اسلامی که هم اکنون در منطقه اتفاق افتاده هم متاثر از انقلاب اسلامی است، گفت: ما در شکل گیری انقلاب اسلامی نیز شاهد بودیم امام با "نه" بزرگ خود به جهان کنونی حادثه ای عظیم آفرید و غرب به دلیل اینکه انکار وجود خود را تاب نیاورد همه امکانات خود را علیه این نظام و انقلاب بسیج کرد.



رشید در بخش دیگری از سخنان خطاب به مراکز و تبلیغاتی و فرهنگی در نیروهای مسلح گفت: متاسفانه با وجود گذشت بیش از 20 سال از دفاع مقدس هنوز هم برخورد تبلیغاتی با دفاع مقدس انجام می شود و فرهنگسازی نمی کنیم. معتقدم برخورد تبلیغاتی با دفاع مقدس برای نسل کنونی خطرناک است.



وی تاکید کرد: حقانیت و سختی های جنگ صرفا با تبلیغات اثبات نمی شود و باید به فرزندان خود حقیقت جنگ را بگوییم.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه جنگ دو بال عمده داشت گفت: یک بال این جنگ تدبیر و محاسبه گری و بال دیگر ایثار و شهادت بود.



وی با اشاره به ویژگی های شهید مهدی باکری گفت: این شهید بزرگوار عارف، شجاع، متواضع ، کم گو و بسیار اهل عمل و دارای یک روح و اراده بزرگ بود.



رشید همچنین با اشاره به اینکه آنچه از شهیدان مهدی و حمید باکری کمتر گفته می شود روحیه مقاومت و تسلیم نشدن آنها در برابر شرایط است، گفت: شهیدان باکری به دلیل فضای سیاسی آن زمان در ارومیه که فرصت کار را از آنها گرفته بود از ارومیه به جنگ تحمیلی مهاجرت کردند و با هجرت زندگی جدیدی را شروع کردند.



وی ادامه داد: در آن زمان شرایط سیاسی دشواری در ارومیه وجود داشت و فضا علیه آنها سنگین بود. یادم می آید یک بار که می خواستم برای عیادت شهید باکری به ارومیه بروم حتی آدرس محل بیمارستان را هم به من نمی دادند تا نتوانم او را ببینم.



