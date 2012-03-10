عواقب اقدام نظامی علیه ایران/ 11هزار موشک آماده حمله به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، "غضنفر رکن آبادی" در پاسخ به سوال خبرنگار النشره لبنان درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت:مقامات تل آویو پیش از این "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا را درباره حمله به ایران در مهلتی دوهفته ای تهدید کرده بودند اما این تهدید هرگز عملی نشد.

در این نشست که در موسسه حکیم در منطقه سلطان ابراهیم بیروت برگزار شد، اظهار داشت: البته ایران کمترین احتمالات را هم جدی می گیرد. ما خود را آماده کرده ایم و هم اکنون 11 هزار فروند موشک آماده شلیک به اسرائیل و مصالح آنها در جهان داریم.

سفیر ایران در بیروت افزود: ما در موضع دفاعی قرار داریم و اگر مورد حمله قرار بگیریم پاسخی سخت و دردناک به این حمله خواهیم داد.

رکن آبادی با اشاره به حمایت ایران از مطالبات بر حق مردمی در جهان تاکید کرد: اکثریت مردم سوریه اصلاحات به رهبری "بشار اسد" را قبول دارند و ایران نیز موضع اکثریت ملت سوریه را تایید می کند.

وی افزود: "رابرت فورد" سفیر آمریکا در سوریه پس از مخالفت اسد با این خواست اسرائیل که از مقاومت دوری گزیند و رئیس جمهور مادام العمر شود، مامور به سرنگونی نظام دمشق شد.

سفیر ایران در بیروت در پاسخ به سوال دیگری جناح اپوزیسیون در ایران را تنها 2 درصد از ملت 75 میلیونی ایران دانست و افزود: طی سال گذشته هیچ تظاهراتی از مخالفان در ایران برگزار نشد.