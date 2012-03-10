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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

نساج:

230 مرکز در کردستان آماده پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی است

230 مرکز در کردستان آماده پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از آماده سازی 230 مرکز برای پذیرش و اسکان میهمانان در نوروز 91 خبر داد.

ذوالفقار نساج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته برای اسکان مهمانان نوروزی استان کردستان اظهار داشت: به منظور ارائه خدمت بهتر و رفاه حال مسافران نوروزی، ستاد اسکان اداره کل آماده پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی است و به همین منظور تعداد 17 مرکز پذیرش در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه استان راه اندازی و تعداد 230 مدرسه با بیش از هزار و 800 اتاق تجهیز شده است.

وی ادامه داد: مدارس و اتاق های پیش بینی شده برای اسکان میهمانان به اقلامی از قبیل  تلویزیون، یخچال، فرش، گلیم فرش، موکت، اجاق گاز و حمام مجهز شده است و با درجه بندی از سطح الف، ب و ج آماده ارائه خدمات رفاهی و اقامتی به مراجعان در ایام نوروزی است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش کردستان افزود: در راستای تکریم و رفاه حال فرهنگیان در سراسر کشور و به منظور ارائه هر چه بهتر تسهیلات اسکان در مدارس، کاهش زمان انتظار و دریافت امکانات اسکان، طرح رزرو اینترنتی میهمانان فرهنگی در استان برای ایام نوروز 91 به اجراء در آمده است.

نساج یادآور شد: از تاریخ یکم تا 25 اسفند ماه 90 فرهنگیان می توانند به سایت اسکان به نشانیwww.eskan.medu.ir مراجعه و نسبت به رزرو اینترنتی محل اقامت خود در تمامی شهرستان های استان کردستان اقدام کنند.

وی در پایان گفت: هر ساله اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با تجهیز مدارس به امکانات اولیه بخش زیادی از مسافران نوروزی را اسکان می دهد و در سال جاری نیز تمهیدات بهتری نسبت به سالهای گذشته برای عملی کردن این مهم پیش بینی شده است.

کد مطلب 1555904

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