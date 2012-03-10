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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

خرابی مکرر خودپردازهای علی آباد و فاضل آباد

خرابی مکرر خودپردازهای علی آباد و فاضل آباد

علی آباد - خبرگزاری مهر: شهروندانی علی آباد و فاضل آباد از توابع استان گلستان از خرابی مکرر دستگاههای خودپرداز بانکها گلایمندند.

به گزارش خبرنگار مهر، قطع و خرابی خودپردازها بویژه در زمان برداشت یارانه ها مردم این منطقه را کلافه کرده است.

این درحالیست که مسئولان بانکها، تراکنش بالا را دلیل قطع موقتی خودپردازها بویژه در ایام واریز یارانه ها عنوان می کنند.

قطع و اختلال در خودپردازهای علی آباد سبب شد تا بیشتر این دستگاهها در روزهای اخیر از ارائه خدمات به شهروندان خودداری کنند.

این وضعیت درحالیست که بسیاری از روستاییان از مسافت های طولانی برای دریافت یارانه به شهر مراجعه کرده بودند و سرانجام دست خالی به روستاهایشان بازگشتند.

به تاکید شهروندان بانکهای عامل باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که خودپردازها در زمانهایی مانند برداشت یارانه و یا آخر سال به مردم خدمات بهتری ارائه کنند.

قطع ترمینالها و دستگاههای پرداخت الکترونیکی داخل فروشگاههای علی آباد کتول نیز در روزهای اخیر با اختلال مواجه بوده است.

علی آبادکتول در شرق گرگان مرکز استان گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1555905

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