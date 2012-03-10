سال بعد با قلعه نویی قهرمان آسیا می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری شامگاه جمعه در جمع هواداران تیم تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: اکنون مقطع حساسی از مسابقات لیگ برتر است و بخصوص اینکه ما یک بازی مهم با تیم سپاهان اصفهان در پیش داریم، از این رو برخی حاشیه سازان سعی می کنند تا با انتشار شایعاتی، تمرکز تیم ما را به هم بزنند.

وی ادامه داد: من از هواداران تیم تراکتورسازی می خواهم که هرگز به این شایعات که بیشتر آنها در مورد احتمال رفتن آقای قلعه نویی از تراکتورسازی است، توجهی نداشته باشند و در این هشت هفته و پنج بازی خانگی فکر و انرژی خود را معطوف به حمایت از تیم کنند.

جعفری با تکذیب موضوع مذاکره اش با مربیان دیگر، تصریح کرد: این گونه شایعات ساخته و پرداخته حاشیه سازان برای تیم تراکتورسازی است و من هرگز چنین موضوعی را تائید نمی کنم.

وی افزود: ما به این موضوع امیدواریم که با هدایت فنی آقای امیر قلعه نویی فصل بعد هم در لیگ برتر کشور و هم در لیگ قهرمانان آسیا خوش درخشیده و عنوان قهرمانی را کسب کنیم.

مدیرعامل تراکتورسازان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این تیم در لیگ امسال تاکید کرد: ما اهداف قوی داریم و تیم نیز از وضعیت خوبی برخوردار است و همانطور که گفتم ما نباید اسیر حواشی شویم، من امیدوارم که همه امتیازات 8 بازی باقی مانده را جارو کرده و به سبد تیم تراکتورسازی بریزیم.

وی در خصوص واگذاری بلیت فروشی به باشگاه تراکتورسازی یادآور شد: پیش از این پول بلیت فروشی به ما نمی رسید اما اکنون و از بازی با سپاهان بلیت فروشی بر عهده باشگاه خواهد بود و من از هواداران این پنج بازی خانگی فرصت می خواهم تا سال بعد با برنامه ریزی قوی تری مشکلات آنها را حل کنیم.