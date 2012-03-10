اعلام منابع دومین مسابقه ملی فناوری نانو

علیرضا عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دوره از رقابت ها در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، افزود: ثبت نام در دومین مسابقه نانو تا روز 15 فروردین ماه ادامه دارد.

دبیر اجرایی مسابقه فناوری نانو با بیان اینکه این مسابقه در سطح دانش آموزی و دانشجویی برگزار می شود، اظهار داشت: بر این اساس منابعی در 3 سطح نرم افزاری، کتابهای علمی و مقالات علمی مرتبط در نظر گرفته شده است.



عالمی با اشاره به جزئیات این منابع خاطر نشان کرد: منابع سطح اول شامل نرم‌افزار نانوکاوش و منابع سطح دوم شامل کتابهای "مقدمه ای بر نانو فناوری" ترجمه دکتر نیما تقوی نیا، "آشنایی با نانو ذرات" نوشته دکتر عبدالرضا سیم چی، " نانو شیمی" نوشته دکتر مسعود صلواتی نیاسری و زینب فرشته، "میکروسکوپی تونل زنی روبشی" نوشته صدیقه صادق حسنی و "میکروسکوپ الکترونی روبشی" نوشته مریم کرباسی تعیین شد.



وی منابع سطح سوم را شامل مقالات منتشر شده در ماهنامه فناوری نانو دانست و یادآور شد: 28 مقاله در حوزه سنتز و آنالیز در فناوری نانو، 81 مقاله در حوزه کاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف و 39 مقاله در حوزه نانو ساختارها از جمله منابع سطح 3 مسابقه نانو فناوری است.