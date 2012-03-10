توجه جدی به مسائل اجتماعی/مواد مخدر عامل 50 درصد جرائم زندانیان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی صبح روز شنبه در اولین همایش بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی با علوم اجتماعی، روانشناسی و حقوق در سالن اجتماعات منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان، اظهار داشت: پرداختن به کار آسیب های اجتماعی در جامعه یک بحث علمی و اجتماعی است که باید توجه جدی به آن داشت و از زوایای مختلف به آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: وقتی به آمار جرائم در جامعه نگاه می کنیم پرداختن به آسیب های اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید که برگزاری چنین همایش هایی نیز ضروری و مهم به نظر می آید و باید برگزار شود.

رئیس کار گروه اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: در مسائل اجتماعی فرآیندهای مختلفی در آن دخالت دارند و باید برای بررسی این فرآیندها و جلوگیری از جرائم کار کارشناسی صورت گیرد.

وی به بحث مواد مخدر در جامعه پرداخت و اظهار داشت: 50 درصد جرائم زندانیان در کشور مواد مخدر بوده و باید یکی از محورهای بررسی مسائل اجتماعی در جامعه، پرداختن به برنامه ریزی در زمینه کاهش ورود مواد مخدر در جامعه باشد و در این زمینه باید یک کار کارشناسی انجام شود.

خلخالی یادآور شد: برای مبارزه با مواد مخدر در کشورمان تاکنون 3 هزار و700 شهید و 11 هزار جانباز تقدیم شده و نیروی انتظامی در این زمینه توانست گام های خوبی را در جهت مبارزه و مقابله با مواد مخدر بردارد.

رئیس کار گروه اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه های دولت ایجاد طرح تحول اجتماعی است، افزود: دولت با یک برنامه ریزی خوب تمام توان خود را در جهت اجرای این طرح مهم و حیاتی قرار داده است.

وی همچنین یادآور شد: این طرح دارای 7 محور است و بحث تحکیم بنیان خانواده یکی از اساسی ترین طرح تحول اجتماعی بوده که دولت در خصوص اجرا و تقویت آن دارای برنامه است.

خلخالی اضافه کرد: آموزش مهارت های زندگی یکی از اقداماتی است که می تواند در تحکیم بنیان خانواده نقش مهم و اساسی داشته باشد.

وی گفت: با آموزش مهارت های زندگی می توانیم شاهد کاهش آسیب های اجتماعی کمتری در خانواده ها باشیم.

اولین همایش بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی با رویکردهای علوم اجتماعی، روانشناسی و حقوق از سوی فرماندهی انتظامی استان سمنان "دفتر تحقیقات کاربردی"، اداره کل بهزیستی استان سمنان، فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد.

برای برگزاری همایش بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی، 56 مقاله و 11 پوستر به دبیرخانه این همایش و اصل که با بررسی و نظر داوران 6 مقاله و 11 پوستر به عنوان مقالات و پوسترهای برتر انتخاب و در پایان از برگزیدگان با اهداء تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.