هواداران تراکتورسازی مشکلات خود را با مسئولان مطرح کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه در مراسمی تحت عنوان "همایش هم اندیشی مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز با هواداران"، دوستداران و همراهان همیشگی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به بیان مسایل و مشکلات خود پرداخته و پاسخهای خود را از سوی مسئولان دریافت کردند.

در این مراسم که در سالن اجتماعات باشگاه تراکتورسازی تبریز و در حضور حدود یکصد نفر از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی برگزار شد، چهار نفر از هواداران این تیم با حضور در پشت تریبون، به بیان مسایل و مطالبات هواداران پرداختند.

عمده مسایل مطرح شده در این همایش مربوط به مشکلات رفت و آمد هواداران به ورزشگاه و فقدان اتوبوس های شرکت واحد در جابجایی هواداران، ناداوری ها علیه تیم تراکتورسازی، محرومیت و جرایم تماشاگران و اعضای تیم تراکتورسازی، برخی بی احترامی ها به هواداران تراکتورسازی در بازیهای بیرون از خانه و همچنین نبود یک عضو از استان آذربایجان شرقی در بدنه فدراسیون فوتبال می شد.

یکی از هواداران با سابقه تیم تراکتورسازی در این مراسم هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت، به نمایندگی از همه هواداران این تیم از امیر قلعه نویی که در مراسم حاضر بود درخواست کرد که فصل بعد را نیز در تیم تراکتورسازی مربیگری کند.

این هوادار خوش کلام با بیان اینکه در صورت رفتن قلعه نویی از تیم تراکتورسازی، وی را هرگز نخواهد بخشید، سرمربی سرخپوشان را وادار به پذیرش شفاهی ماندنش در تبریز کرد.

این هوادار مسن که صحبتهایش مورد استقبال حضار قرار گرفته بود، در بخشی از گفته های خود به اجحاف حق تیم تراکتورسازی در فصل جاری اشاره کرد و گفت: چرا باید ما صندلی های ورزشگاه خودمان را بشکنیم و به فدراسیون فوتبال جریمه بدهیم؟

از نکات جالب توجه دیگر این همایش، شعارهای جالب هواداران بود که بارها دکتر پزشکیان و دکتر منادی دو نماینده مردم شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی و همچنین سردار سعیدی عضو هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی را مورد خطاب قرار داده و آنها را به شدت تشویق کردند.

در این میان سردار جعفری مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز نیز چندین بار از سوی سکونشینان مورد تشویق قرار گرفت.

هواداران با شعار های "مدیر مدیره" و "مدیر بالیاقت، همینه همینه" مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی را مورد لطف خود قرار دادند.

بخش دیگری از شعارهای هواداران تراکتورسازی مرتبط با امیر قلعه نویی بود.

قلعه نویی که به همراه دیگر اعضای کادر فنی و همچنین حسن آذرنیا از ساعت 18 در این مراسم حضور یافته بود، به دفعات از سوی سکونشینان مورد خطاب واقع شد.

هواداران با شعارهای "امیرخان فصل بعد تراکتور تراکتور"، "سردار یادت باشه، امیر باید باشه"، "امیر قلعه نویی دوست داریم ما، دوست داریم ما" و "امیرپاشا گئتمسین، بیزلری ترک ائتمسین" (امیر قلعه نویی نرو مارا ترک نکن) از سرمربی تیم محبوب خود خواستند که فصل بعد را نیز در تبریز سرمربیگری کند.

در این همایش اصغر صفی پور خواننده آهنگ "قارتال تراکتور" دو بار این آهنگ را برای حاضرین اجرا کرد.

همچنین در پایان این مراسم و صحبتهای امیر قلعه نویی، حسن آذرنیا و سردار جعفری، دکتر پزشکیان و دکتر منادی به صورت رو در رو و صمیمی با هواداران تیم تراکتورسازی صحبت کرده و مشکلات آنها را جویا شدند.