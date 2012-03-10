1.2 میلیون هکتار عرصه های گلستان سند دارند

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سند در قالب 20 هزار و 673 فقره اخذ شده و با جدیدترین متدهای عکس های هوایی و نقشه به روز شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری با اعتیار1.3 میلیارد ریال نیز اخذ سند پیگیری شد و 40 هزار هکتار از اراضی سند دار شدند و 100 هزار هکتار از اراضی نیز بازنگری می شوند.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از 10 هزار هکتار از اراضی ملی که برای توسعه و اشتغال استان در جهت کشاورزی، معدن، شهرک صنعتی، تفرجگاه، منطقه آزاد تجاری آشوراده به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: استان دارای شش حوزه آبخیز بوده که حوزه سد وشمگیر، گرگان رود غربی، اترک، قره سو، خلیج گرگان و نکا رود است.

سلامتی بیان داشت: برای پیشگیری از فرسایش و رواناب بخش آبخیز داری، احداث بندخاکلی، سازه های سنگی گابیونی، احداث دیواره و .. اجرا می شود.

وی افزود: تاکنون 65 هزار هکتار تهیه طرح و مطالعات اجرایی انجام شده و بیش از 20.82 میلیون مترمکعب عملیات مکانیکی شامل بند خاکی، سازه های گابیونی و بتنی احداث شده است.