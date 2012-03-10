آداب نوروز از تأکیدات اسلام است

حجت الاسلام دکتر محمد ثقفی در مورد نگاه دین به شادیهای عمومی و ملی از جمله نوروز به خبرنگار مهر گفت: از منظر دین خداوند با آفرینش طبیعت نعمتهای فراوانی در اختیار انسان قرار داده که جوهره و لازمه بهره‎مندی از این نعمتها بجا آوردن سپاس و شکرگزاری از خالق آن است.

ثقفی یادآور شد: این اظهار تشکر با شادی و خرمی عمومی همراه است که در همه ادیان الهی روزی برای شکرگزاری و تشکر از خالق مشخص شده است.

وی افزود: شادی با اظهار محبت کردن به خدا و همنوعان و برطرف کردن کینه و گناهان از وجود و صاف کردن قلب و دل توأم است، البته فرهنگهای مختلف شیوه ابراز شادی مخصوص به خود را دارند.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در مورد اینکه شادیها تا کجا باید ابراز و آیا باید مواظب محرمات و تخلفات در ابراز شادیها باشیم نیز اظهار داشت: شکرگزاری از خالق یک شکرگزاری عمومی است و نباید این شادی از کسی گرفته و شادی به نفرت تبدیل شود.

ثقفی در مورد اینکه آیا دین ابراز شادی را به عرف واگذار کرده نیز گفت: در آیات الهی به کرات آمده است که نعمتهای خدا را به زبان بیاورید و یکی یکی بشمارید. شکرگزاری و به زبان آوردن نعمتها یک فرهنگ عمومی در اسلام است. همچنین در اسلام توصیه شده اگر کسی را دوست داریم به طور زبانی به او بگوییم و دوستی خود را به او اظهار کنیم. البته عقل عرفی، اظهار شکرگزاری را مشخص می‎کند و نیازی به چارچوب تعیین کردن برای ابراز شادیها در اسلام نیست.

وی افزود: فرهنگ نوروز در اسلام مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و امام صادق و امام موسی بن جعفر(ع) عید را به ایرانیان تبریک می‎گفتند و عنوان می کردند هر روزی که انسان گناه نکند آن روز عید است. بنابراین بازگشت به فطرت الهی و سلامت ذات و پاک کردن کینه‎ها و پوشیدن لباس نو و دید و بازدید عید و هدیه و عیدی دادن همه مورد تأیید اسلام بوده و هست.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در مورد سفارش اسلام به صله ارحام که یکی از سنتهای نوروزی است نیز یادآور شد: سرزدن به یکدیگر چند روز یکبار از سفارشان دین اسلام است که در ایام رمضان و نوروز مردم بیشتر به دید و بازدید می‎روند و برای هم هدیه و عیدی می‎برند، این یک فرهنگ عمومی در اسلام است.