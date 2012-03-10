  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۶

جایگاه معنویت در نوروز/

آداب نوروز از تأکیدات اسلام است

آداب نوروز از تأکیدات اسلام است

استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه سرزدن به یکدیگر چند روز یکبار از سفارشات دین اسلام است و به همین دلیل نیز در ایام رمضان و نوروز مردم بیشتر به دید و بازدید می‎روند، یادآور شد: بسیاری از آداب نوروز نظیر لباس نو پوشیدن و عیدی دادن، از تأکیدات اسلام است.

حجت الاسلام دکتر محمد ثقفی در مورد نگاه دین به شادیهای عمومی و ملی از جمله نوروز به خبرنگار مهر گفت: از منظر دین خداوند با آفرینش طبیعت نعمتهای فراوانی در اختیار انسان قرار داده که جوهره و لازمه بهره‎مندی از این نعمتها بجا آوردن سپاس و شکرگزاری از خالق آن است.

ثقفی یادآور شد: این اظهار تشکر با شادی و خرمی عمومی همراه است که در همه ادیان الهی روزی برای شکرگزاری و تشکر از خالق مشخص شده است.

وی افزود: شادی با اظهار محبت کردن به خدا و همنوعان و برطرف کردن کینه و گناهان از وجود و صاف کردن قلب و دل توأم است، البته فرهنگهای مختلف شیوه ابراز شادی مخصوص به خود را دارند.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در مورد اینکه شادیها تا کجا باید ابراز و آیا باید مواظب محرمات و تخلفات در ابراز شادیها باشیم نیز اظهار داشت: شکرگزاری از خالق یک شکرگزاری عمومی است و نباید این شادی از کسی گرفته و شادی به نفرت تبدیل شود.

ثقفی در مورد اینکه آیا دین ابراز شادی را به عرف واگذار کرده نیز گفت: در آیات الهی به کرات آمده است که نعمتهای خدا را به زبان بیاورید و یکی یکی بشمارید. شکرگزاری و به زبان آوردن نعمتها یک فرهنگ عمومی در اسلام است. همچنین در اسلام توصیه شده اگر کسی را دوست داریم به طور زبانی به او بگوییم و دوستی خود را به او اظهار کنیم. البته عقل عرفی، اظهار شکرگزاری را مشخص می‎کند و نیازی به چارچوب تعیین کردن برای ابراز شادیها در اسلام نیست.

وی افزود: فرهنگ نوروز در اسلام مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و امام صادق و امام موسی بن جعفر(ع) عید را به ایرانیان تبریک می‎گفتند و عنوان می کردند هر روزی که انسان گناه نکند آن روز عید است. بنابراین بازگشت به فطرت الهی و سلامت ذات و پاک کردن کینه‎ها و پوشیدن لباس نو و دید و بازدید عید و هدیه و عیدی دادن همه مورد تأیید اسلام بوده و هست.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در مورد سفارش اسلام به صله ارحام که یکی از سنتهای نوروزی است نیز یادآور شد: سرزدن به یکدیگر چند روز یکبار از سفارشان دین اسلام است که در ایام رمضان و نوروز مردم بیشتر به دید و بازدید می‎روند و برای هم هدیه و عیدی می‎برند، این یک فرهنگ عمومی در اسلام است.

کد مطلب 1555918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها