طرح پزشک خانواده سال 91 در کل کشور اجرا می شود

رمضان محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح پزشک خانواده همانند قانون هدفمند کردن یارانه ها در برنامه چهارم توسعه کل کشور پیش بینی شده اما اجرا نشده بود.

وی گفت: به علت فراهم نبودن شرایط اعتباری و نیروی انسانی مورد نیاز، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع پس از گذشت 16 سال که کارشناسان خبره حوزه سلامت کشور بر اجرای آن تاکید داشتند، اجرا خواهد شد.



محسن پور به اجرای آزمایشی و پایلوت طرح پزشک خانواده با 100میلیارد تومان اعتبار امسال در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهار محال و بختیاری اشاره کرد و افزود: این طرح در 17 شهر این استان اجرا و موانع و کمبودهای موجود بر سر اجرای آن که عمدتا گله مندی از بیمه ها در صدر مشکلات قرار داشت، بررسی و در همگانی شدن طرح پزشک خانواده ها و نظام ارجاع برطرف خواهد شد.



قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس ادامه داد: برای اجرای این طرح در سال 91 اعتبارهای مناسب آن در کل کشور پیش بینی شده و موانع بیمه ای موجود به طور کامل برطرف شد.



محسن پور به چگونگی اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: در اجرای این طرح، یک تیم 16نفره که شامل دو پزشک، ماما، پرستار، روانشناس، مسئول تغذیه، بهورزهستند در ابتدا جمعیت حدود 10هزار نفری افراد در یک منطقه را زیرپوشش خواهند داشت و برای آنها پرونده الکترونیکی درمانی تشکیل می دهند.



وی اضافه کرد: اگر بیمار در صورت نیاز به مراقبت های ویژه تخصصی و فوق تخصصی به مرحله بعدی به مراکزی که با طرح پزشک خانواده همکاری دارند، ارجاع داده خواهند شد.



قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس، به اطلاع رسانی اجرای طرح پزشک خانواده و اینکه اکنون توسط بهورزان در مساجد و مکان های عمومی در روستاها در حال انجام است، خدمات دهی در مرحله اول به روستاییان را رایگان و در شهرها به صورت نیم بها اعلام کرد.



محسن پور در خصوص تامین نیروی انسانی کادر درمانی برای اجرای این طرح پاسخ داد: برای اجرای این طرح به حدود 23 هزار کادر درمانی است که تاکنون دو هزار نفر از این تعداد جذب شدند و مراحل جذب بقیه درحال انجام است.