جریان سینمای دولتی دچار شکست کامل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی هفت شب گذشته 19 اسفند ماه اختصاص به بررسی و تحلیل سینمای عباس کیارستمی با حضور نیما حسنی نسب و مسعود فراستی داشت. همچنین بررسی فیلم های جشنواره فیلم فجر با حضور علی معلم و بحث درباره طرح محدودیت دفاتر پخش از بخش های دیگر برنامه بود.

نظر سنجی برنامه نیز به طرح این سئوال اختصاص داشت که به نظر شما فیلم های "انتهای خیابان هشتم"، "قلاده های طلا"، "فیتیله و ماه پیشونی"، "زندگی خصوصی" و "گشت ارشاد" برای اکران نوروزی گزینه مناسبی هستند؟ که در پایان برنامه بیش از 60 درصد از مردم اعتقاد داشتند که این فیلم ها مناسب اکران نوروزی نیستند.

در ابتدای برنامه جیرانی با تبریک دیرهنگام به فرهادی برای دریافت جایزه اسکار، اعلام کرد که قرار بوده سید ضیاء هاشمی در برنامه حضور پیدا کند که وی مایل به این حضور نشده است. بنابراین علی سرتیپی تهیه کننده و پخش کننده فیلم روی خط آمد و درباره ترتیب 5 فیلمی که برای نوروز اکران می شوند، توضیحاتی داد.

جیرانی در لابه لای صحبت های سرتیپی عنوان کرد: دوستان نباید شعار اینکه شورای صنفی مستقل است را بدهند چون به نظر می رسد ترکیب فیلم های نوروزی خواست دولت بوده بنابراین بهتر است که تکلیف مشخص شود که قرار است شورای صنفی نظر بدهد یا معاونت امور سینمایی یا وزارت ارشاد؟

سرتیپی گفت: این ترتیب، فیلم های مناسبی هستند و طبیعتا ما نمی توانستیم همه فیلم های پرفروش را اکران کنیم اما نمی توانم در این باره نظر بدهم که این ترتیب خواست چه بخشی بوده است چون نه عضو شورای صنفی هستم و نه وزارت ارشاد.

وی در ادامه صحبت هایش درباره طرح محدودیت پخش فیلم برای دفاتر پخش در سال آینده، گفت: من موافق تقسیم بندی که برای دفاتر پخش فیلم شده نیستم. چون برخی از این دفاتر فعالیتی ندارند و یا نیمه فعال هستند. البته امیدوارم با این محدودیت بسترسازی برای این دفاتر بوجود آید.

وی ادامه داد: سال گذشته دفتر فیلم ایران 21 فیلم را اکران کرد اما امسال تنها می تواند 8 فیلم را اکران کند و متاسفانه نمی توانیم برخی فیلم ها را پخش کنیم. البته دفاتری هم بوجود نیامده اند تا بتوانند فیلم های دیگر را جذب کنند.

وی درباره افزایش قیمت بلیط سینماها گفت: هزینه های تولید و پخش فیلم ها به شدت بالا رفته و ما راهی جز افزایش بلیط نداشتیم. البته با این کار هم به نوعی جوابگوی افزایش هزینه ها هستیم و هم به برخی سینماهای دیگر رونق می دهیم. چون قیمت دیگر سینماها به اندازه پردیس های سینمایی افزایش پیدا نکرده اند.

در ادامه برنامه مرتضی شایسته تهیه کننده و پخش کننده فیلم به عنوان موافق طرح محدودیت دفاتر پخش فیلم روی خط آمد و در این باره گفت: با وجود اینکه این طرح به ضرر من و هدایتی تمام می شد از آن استقبال کردم. با این کار برخی دفاتر پخش مهجور می توانند جان بگیرند. البته تعدادی از این دفاتر غیر فعال و نیمه فعال هستند و 18 درصد از آنها فعالیت می کنند. با این برنامه بسیاری از دفاتری که کمتر فعال هستند می توانند فعالیت بهتری داشته باشند.

وی ادامه داد: این قانون 10 ماه است که با رای قاطع در کانون پخش کنندگان تصویب شده است. اگر آقای سرتیپی اعتراضی داشتند می توانستند همان موقع اعلام کنند. حیات تعداد زیادی از دفاتر پخش به این قانون بستگی دارد و من با این طرح بسیار موافقم.

علی سرتیپی در پایان صحبت هایش توضیح داد که اصغر فرهادی تا چند دقیقه دیگر از پاریس به ایران می رسد و با بنیاد سینمایی فارابی و وزارت ارشاد هماهنگی هایی انجام شده تا مراسم تقدیری در آخر هفته برای فرهادی گرفته شود.

از پیش تولید تا پس از تولید بخش دیگری از برنامه بود که اختصاص به معرفی 3 فیلم "بیا تا برویم" به کارگردانی داریوش مهرجویی، "هیچ کجا، هیچ کس" به کارگردانی ابراهیم شیبانی و "غریبه" به کارگردانی حمید بهمنی داشت.

علی معلم اولین مهمان حضوری در برنامه بود که تحلیلی درباره سینمای این دوره از جشنواره ارائه کرد.

معلم گفت: 2 نوع تحلیل می توان به جشنواره فجر امسال داشت. اول نگاه منتقدانه و دوم نگاه مسئولانه. در نگاه منتقدانه می توان گفت که فیلم های این دوره از جشنواره بسیار ضعیف بودند. امسال بشدت جریان سینمای دولتی دچار شکست کامل شده است و این مسئله از فقدان تصمیم گیری و ضعف مدیریت می آید.

وی ادامه داد: در سینمای دولتی متاسفانه فرق بین فیلم های سفارشی و فیلم هایی که خواست درونی کارگردان باشد مشخص نمی شود و در نتیجه شاهد فیلم های لخت و باری به هر جهت هستیم که تنها جداول جشنواره ها را پر می کند.

وی توضیح داد: در این دوره فیلمنامه ها همگی در حد طرح باقی مانده اند و بودجه بندی ها به هیچ وجه درست انجام نشده. همچنین فقدان تهیه کننده حرفه ای کاملا مشهود بود. چطور یک نفر می تواند چندین پروژه را به دست بگیرد و همه را نیز به سلامت به پایان برساند؟

وی افزود: امسال فیلم ها در بهترین حالت آثار متوسطی هستند و بعید به نظر می رسد که سالی پررونق در پیش داشته باشیم. قاطعانه اعلام می کنم 20 فیلمی که امسال ساخته شده اند مخاطب مشخصی ندارند و به خواست تهیه کننده ساخته شده اند بنابراین این نوع فیلم ها دغدغه ای برای ارتباط با مخاطب ندارند و تنها فیلم های سفارشی هستند که از ساختار مناسبی برخوردار نیستند. هر چند که قصد رساندن پیام خوبی داشته باشند.

وی عنوان کرد: مشکل دیگر سینمای ما سیاه نمایی است که این روزها درباره شخصیت های مذهبی هم باب شده. همه شخصیت های مذهبی فیلم های ما انسانهای سیاه و عبوسی هستند و همین مسئله مخاطب را دلزه می کنند.

معلم توضیح داد: به عنوان نمونه فیلمی مثل "جدایی نادر از سیمین" مجموعا توانسته یک واحد هماهنگی درست کند که با مخاطب ارتباط برقرار می کند این فیلم در همه زمینه ها از بازی ها و فیلمنامه گرفته تا مونتاژ و فیلمبرداری درست در کنار هم چیده شده اند بنابراین این فیلم یک محصول صنعتی است که پیامش را هم به درستی منتقل می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: دولت باید به بخش خصوصی کمک کند و بهترین راه کمک نیز این است که دولت مستقیما خود را از منشاء فیلم سازی کنار بکشد. همه فیلم های موفق ما در طول این سالها آثاری بودند که از دل هنرمندان بیرون آمده اند نه فیلم های سفارشی دولتی. جامعه ایرانی خودش تشخیص می دهد که به چه فیلم ها و موضوعاتی نیاز دارد.

معلم ادامه داد: مردم اگر ببینند که تاثیر حقیقت جنگ و یا مسائل اجتماعی در فیلم ها مطرح می شود از آنها استقبال می کنند و نیازی به سفارش نیست. فعالیت های بنیاد فارابی، حوزه هنری و مرکز سینمای مستند و تجربی باید آسیب شناسی اساسی شوند و حوزه های فعالیتشان مشخص شود. همچنین مسئولان باید دیدگاه پدرانه و مسئولانه داشته باشند تا بتوانند برای سینما افتخار درونی و بیرونی بیافرینند.

بخش پایانی برنامه هفت اختصاص به تحلیل سینمای عباس کیارستمی داشت.

در ابتدا فیلمی از کیارستمی پخش شد. در واقع در این فیلم کیارستمی به سبک و سیاق فیلم هایش دوربین را مقابل خودش کاشته بود و همزمان با رانندگی رو به دوربین درباره مسائل مختلفی چون چگونگی رسیدن به سوژه، فیلمنامه، دیالوگ، موسیقی، بازیگر، آتسسوار و کارگردانی فیلم هایش توضیح می داد.

مسعود فراستی و نیما حسنی نسب بعد از پخش این فیلم به تحلیل سینمای کیارستمی پرداختند. اما در ابتدا حسنی نسب با بیان اینکه در حال حاضر اصغر فرهادی از پاریس به ایران آمده و جا دارد که این برنامه بیشتر به مسئله فرهادی و جایزه اسکاری که دریافت کرده بپردازد، از طرف خودش به فرهادی و سینمای ایران تبریک گفت و عنوان کرد: مخاطبان از مسعود فراستی انتظار دارند که فارغ از سلیقه شخصی و انتقاداتی که به فیلم دارد تبریکی را به فرهادی و سینمای ایران برای دریافت جایزه اسکار بشنوند.

فراستی در این زمینه گفت: من به فرهادی تبریک می گویم اما به سینمای ایران تبریک نمی گویم و شخصا نیز به این اثر افتخار نمی کنم. چون در طول این 10 روز گذشته شبکه های ماهواره ای مثل بی بی سی شروع به تعریف و تمجید کردن از این فیلم کردند و از دیدگاه اپوزسیون به فیلم پرداختند بنابراین این مسئله جای خوشحالی ندارد که انسانهای شکست خورده و بی هویتی به فیلم افتخار کنند. همچنین برخی از دوستانی که در ایران هستند در تمجیدهایی که از فرهادی می کنند به راه دیگری رفته اند.

حسنی نسب در ادامه توضیح داد که شخصا به فیلم جدایی نادر از سیمین و جایزه ای که دریافت کرده افتخار می کند.

در ادامه برنامه تحلیلی از ابتدای فیلمسازی کیارستمی و دوره فعالیت او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد.

فراستی در این زمینه توضیح داد: من تعبیر خسرو دهقان را از اینکه سینمای کیارستمی سینمای "کارمندی" است را قبول دارم. چون سینمای کیارستمی با پشتوانه شخصی او آغاز نشده بلکه به دلیل کارمند کانون پرورش فکری بودن وارد عرصه فیلمسازی شده است.

وی ادامه داد: خود کیارستمی بارها اعلام کرده که مسئله اش فیلمسازی نیست و زیاد هم فیلم نمی بیند اما دغدغه عکاسی و نقاشی در آثارش بسیار به چشم می خورد. کیارستمی با سینما رفتار غیر سینمایی می کند که از اولین فیلمش "نان و کوچه" تا "شیرین" این مسئله به چشم می خورد.

حسنی نسب در این زمینه گفت: من معتقدم فیلم های کیارستمی ساختار دارد و به نظر نمی رسد که با هدف کسب جوایز و رفتن به جشنواره ها ساخته شده باشد. افرادی نیز که به سبک کیارستمی فیلم می ساختند و به جشنواره ها می رفتند تنها کاریکاتورهای کیارستمی بودند و حتی مقلدان او هم به حساب نمی آمدند. معتقدم این اتفاقات ربطی به شخص کیارستمی ندارد.

فراستی گفت: اما من معتقدم که بعد از فیلم "خانه دوست کجاست" رویکرد کیارستمی به جشنواره ها تغییر کرد. از این پس او با طراحی پوستر فرانسوی این فیلم نگاه دیگری به جشنواره های خارجی پیدا کرد.

جیرانی نیز توضیح داد: فیلم "گزارش" اولین فیلم اجتماعی دهه 50 است که با نگاهی منتقدانه به زندگی طبقه متوسط ساخته شده است.

حسنی نسب نیز در این باره گفت: اصغر فرهادی و مانی حقیقی بارها اعلام کردند که "گزارش" را چندین بار دیده اند و تحت تاثیر این فیلم قرار گرفته اند.

فراستی در پایان عنوان کرد: کیارستمی از فیلمسازان بسیار تاثیرگذار در ایران و جهان است که تاثیرش در ایران بسیار مخرب بوده است.

در میانه گفت وگوی این دو نظرات مسعود کیمیایی و علیرضا ویسیان نیز درباره کیارستمی پخش شد.