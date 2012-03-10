یک تن مواد غذایی فاسد در گرمی معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ میرزا نژاد قبل از ظهر شنبه در جریان از بین بردن این مواد، عنوان کرد: این میزان مواد غذایی در نتیجه بازدیدهای فنی کارشناسان بهداشت از واحدهای صنفی دخیل در عرضه مواد غذایی کشف و ضبط شده بود.

به گفته وی با فعالتر شدن اکیپهای بازرسی کیفیت و کنترل تاریخ مصرف مواد غذایی ارائه شده در سطح شهرستان گرمی نیز 230 کیلو گرم مواد غذایی از فروشگاههای منطقه غیر قابل استفاده و غیر قابل عرضه برای فروش اعلام و توقیف شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از استمرار بازدیدهای کارشناسان از واحدهای صنفی و کنترل آنها از جنبه موازین بهداشتی و رعایت استانداردهای لازم از جمله تاریخ مصرف خبر داد و افزود: در تعطیلات نوروزی نیز اکیپبهای سیار بهداشت کار نظارت بر رعایت موازین فوق و تامین سلامت شهروندان را انجام خواهند داد.