اذعان غرب پس از مأموریت شکست خورده/ ماجراجویی علیه ایران خطرناک است

پس از ماموریت شکست خورده نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید و ناتوانی در وادار کردن آمریکا به توسل به زور در قبال ایران، مقامات غربی با تاکید بر حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک برنامه هسته ای صلح آمیز آن، درباره عواقب ماجراجویی علیه ایران هشدار دادند.

ادعاهای بنیامین نتانیاهو درحالی است که اوباما در دیدار با وی درباره اعتقاد آمریکا به این مسئله که امکان رسیدن به توافق با ایران از راه حل دیپلماتیک است، صحبت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا به علت نگرانیهای واشنگتن، با گزینه نظامی علیه ایران مخالفت کرده است. نتانیاهو در نظر داشته که اوباما خط قرمزهایی برای ایران در زمینه هسته ای تعیین کند که به این هدف نرسیده است.

اوباما در سخنانی با اشاره به هزینه های جنگ با تاکید بر اینکه برنامه هسته ای ایران تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست خواستار آغاز فوری مذاکرات 1+5 با تهران شد.

اظهارات نتانیاهو در حالی است که روزنامه صهیونیستی هاآرتض خبری را با تیتر "اغلب اسرائیلی ها مخالف حمله به ایران هستند" منتشر کرده و نوشته است: اگر آمریکا قصدی برای حمله به ایران ندارد، تل آویو نیز نباید به تنهایی دست به این کار بزند."

اظهارات رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی

"مئیر داگان" رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در گفتگو با برنامه "60 دقیقه" شبکه خبری "سی بی اس" ضمن مخالفت با هرگونه اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران گفت : ماجراجویی علیه ایران قبل از آنکه تمام رویکردها را در نظر بگیرد، تصمیم درستی نیست.

داگان: نظام ایران بسیار منطقی است



وی اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران بسیار عاقلانه تصمیم می گیرد، به نظر من، ایرانی ها در این نقطه زمانی بسیار مراقب هستند و بی گدار به آب نمی زنند.

داگان در ادامه خواستار حمایت از عناصر ضد انقلاب می شود و با به کار بردن واژه فریبنده جامعه بین الملل می گوید: به جای گزینه نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران، جامعه بین الملل باید به تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بیندیشد و وظیفه ما این است که به هر کسی که مخالف آشکار تغییر این نظام است، کمک کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز فردی منطقی است یا خیر؟" گفت : بله احمدی نژاد نیز فردی منطقی است.

ایرانی ها در مسیر تولید سلاح هسته ای گام بر نمی دارند

رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با بیان اینکه ایرانی ها در مسیر ساخت سلاح هسته ای گام بر نمی دارند، درباره عواقب ماجراجویی علیه ایران هشدار داد.

داگان گفت : معتقدم که آمریکا هر موقع که لازم باشد دخالت می کند و باراک اوباما نیز با صراحت اعلام کرده که گزینه نظامی روی میز است و به رئیس جمهوری ایالات متحده اعتماد دارم.

داگان: حمله به تاسیسات هسته ای ایران اشتباه است

با وجود اینکه ایران برنامه هسته ای خود را صلح آمیز خوانده و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر شفافیت این برنامه تاکید کرده اند، داگان در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از خطرات زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی ادعا کرد: موضوع ایران مجهز به سلاح هسته ای مشکل اسرائیل نیست، بلکه مشکل جامعه بین الملل است.

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گفت : هرگونه حمله به تاسیسات هسته ای این کشور اشتباه است.

پانتا: اسرائیل باید از اقدام یکجانبه علیه ایران اجتناب ورزد

همچنین "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با مجله "نشنال" با تاکید بر لزوم حل اختلافات میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت : اسرائیل باید از اقدام یکجانبه علیه ایران اجتناب ورزد.

وی ادعا کرد که حمله ارتش آمریکا به ایران هزینه های بیشتری را در مقایسه با ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه این کشور در بردارد.

مقامات سابق ارتش آمریکا بر این باورند که هواپیماهای اسرائیلی در حمله به تاسیسات ایران با مشکل روبرو هستند و نیروی هوایی آمریکا قابلیتهای بیشتری را در مقایسه با رژیم صهیونیستی در این زمینه دارد.

لئون پانتا در جدیدترین اظهارات خود دروغین بودن ادعاهای پیشین واشنگتن و همپیمانان اروپایی و اسرائیلی اش را به اثبات رسانده و با بیان اینکه ایران در حال حاضر به دنبال ساخت بمب هسته ای نیست خواستار ادامه تلاشهای دیپلماتیک و فشار اقتصادی شده است.

پانتا بارها ضمن مخالفت با هر گونه اقدام یکجانبه از سوی رژیم صهیونیستی تاکید کرده است این مسئله می تواند نیروهای آمریکا در منطقه را از سوی ایران به خطر بیندازد. به گفته وی، بهترین گزینه برای واشنگتن و تل آویو همکاری در این موضوع است.

وزیر دفاع آمریکا بارها تاکید کرده است : اسرائیل تاکنون تصمیمی درباره حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران اتخاذ نکرده و هیچ احتمالی در این باره که این حمله در بهار 2012 رخ دهد وجود ندارد.

"ویلیام هیگ": هرگز ادعا نکردیم که ایران تسلیحات هسته ای تولید می کند

همچنین در پی اعلام آمادگی گروه 1+5 برای ازسرگیری هرچه سریعتر مذاکرات هسته ای با ایران از سوی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس گفت: ایران در پی پنهان کردن برنامه غنی سازی خود نیست و هرگز ادعا نکردیم که این کشور تسلیحات هسته ای تولید می کند.

وی در ادامه اظهارات متناقض خود با وجود تاکید بر حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران در عین حال به نمایندگان مجلس انگلیس در کمیته روابط خارجی گفت: تمام گزینه ها از جمله اقدام نظامی در قبال برنامه هسته ای ایران روی میز است.

هیگ در ادامه پیشنهاد بریتانیا را برای کمک به توسعه برنامه هسته ای ایران به منظور نشان دادن این موضوع که در پی تولید بمب هسته ای نیست، تکرار کرد.

1+5 بر حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران تاکید کرد

همچنین گروه 1+5 در پایان نشست شورای حکام در بیانیه ای خواستار حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران شد و اعلام کرد : ایران باید سایت هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت آنها را مشکوک می داند، معرفی کند.

گروه 1+5 خواستار بازدید بازرسان آژانس از سایت پارچین شد و افزود : از ایرانیان می خواهیم تا به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند.

تاکید غربیها بر حل موضوع هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک در حالی است که به اذعان غربیها واشنگتن هنوز بمب مناسبی که بتواند به تاسیسات ایران آسیب برساند در اختیار ندارد از همین رو آنها مدعی شده اند که آمریکا برنامه ای را برای تولید بمب های قوی آغاز کرده است.