تیم تراکتورسازی باید در دنیا مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه جمعه در همایش هم اندیشی هواداران تیم تراکتورسازی تبریز با مسئولان، اظهار داشت: قهرمانی یک تیم در یک فصل ارزشمند است اما مهم این است که یک تیم باشگاه برای موفقیت خود برنامه ریزی و سرمایه گذاری اصولی و صحیح در سطح پایه ها داشته و به بازیکنان این سطح بیشتر توجه کند.

وی ادامه داد: باشگاه تراکتورسازی تبریز نیز باید از این قائده مستثنی نباشد و با یک برنامه ریزی خوب، در سالهای آتی نه تنها درسطح آسیا بلکه در مسابقات جام باشگاه های جهان نیز مطرح شود.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه همواره علاقه مند به تماشای بازیهای تیم تراکتورسازی بوده، تصریح کرد: من هر موقع که تراکتورسازی در تبریز بازی داشته و من نیز در تبریز بوده ام، با عشق و علاقه به ورزشگاه رفته ام بازی این تیم را از نزدیک دیده ام.

وی افزود: در جریان تضییع حق تیم تراکتورسازی در دیدار با استقلال، نه تنها ما نمایندگان استان آذربایجان شرقی بلکه نمایندگان استانهای همجوار همچون آذربایجان غربی و اردبیل نامه ای را در این خصوص تنظیم و امضا کردیم و پیرو آن آقایان کفاشیان، تاج و عسگری مجبور به عذرخواهی شدند.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: من و سایر نمایندگان استان در مجلس، هر کاری که از دستمان بر بیاید برای تیم موفقیت تیم تراکتورسازی به کار خواهیم گرفت.