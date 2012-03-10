مخربین تیم تراکتورسازی دیگر در فدراسیون فوتبال حضور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی شامگاه جمعه در همایش هم اندیشی هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی با مسئولان، اظهار داشت: تراکتورسازی تیمی است که به لحاظ مختلفی واقعا به استان آذربایجان شرقی و کشور خدمت کرده و به نظر من هیچ تیم ورزشی دیگری قادر به انجام این مهم نبوده است.

وی ادامه داد: ما نیز به عنوان نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تا کنون در حمایت از تیم تراکتورسازی کم نگذاشته ایم و بنده به شخصه که اکنون تجربه بیشتری نسبت به دوره قبلی در مجلس دارم، بیشتر از قبل به تیم تراکتورسازی تبریز کمک خواهم کرد.

منادی ضمن قدردانی از کادر مدیریتی و فنی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، در خصوص جذب کمکهای مالی به این باشگاه یادآور شد: ما در بحث جذب کمک مالی به تیم تراکتورسازی نیز تلاش زیادی کردیم و پس از سالها که شرکت مس به ورزش استان کرمان کمک کرده بود، از این به بعد شاهد کمک مالی از سوی این شرکت به ورزش آذربایجان شرقی نیز خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مخربین تیم تراکتورسازی هم اکنون دیگر در فدراسیون فوتبال حضور ندارند، تصریح کرد: ما در مقطعی که تیم تراکتورسازی را به برگزاری سه بازی بدون تماشاگر محروم کرده بودند، وارد بحث شدیم و با حضور در جلسات مختلف، یک جلسه از این سه جلسه محرومیت را لغو کردیم و برخی آقایان قول کاهش یک جلسه دیگر را نیز داده بودند که متاسفانه به گفته خود عمل نکردند.

وی افزود: همین کسانی که در آن مقطع به ما قول کاهش یک جلسه دیگر از محرومیت تیم تراکتورسازی از حضور تماشاگرانش در ورزشگاه را داده بودند، هم اکنون در فدراسیون حضور ندارند.