به گزارش خبرنگار مهر، روایت‌های ایرانی این شماره‌ از ماهنامه همشهری داستان را که همگی اختصاص به بهار دارند، مرضیه برومند، محمدرضا هنرمند، ابوتراب خسروی، سوگل مهاجری و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند که در ادامه با خاطراتی از جوانی جرج اورول و امبرتو اکو با ترجمه احمد کسایی‌پور همراه شده است.

همشهری داستان در این شماره همچنین آثاری از ارنست همینگوی، نجف دریابندری، برنارد مالامود، امیرمهدی حقیقت، جی. جی بالارد، آدری نیفنگر، فردریک براون، هوشنگ مرادی کرمانی، داوود غفارزادگان، فریبا وفی و امیرحسین یزدان‌بد را به خوانندگان ارائه کرده است.

همچنین در بخش روایت‌های داستانی این شماره نیز گزیده‌ای از یک قصه‌ فانتزی در ادبیات عامیانه ایران و گزیده‌ای از اولین آگهی‌های قاجاری برای فروش اشیا از تقویم و ساعت گرفته تا پیانو و قاب عکس منتشر شده است.

این ماهنامه در بخش روایت‌های مستند این شماره، روایت ابوطالب مظفری از نوروز در افغانستان را به خوانندگان خود عرضه کرده است.

مژده دقیقی نیز در این شماره همشهری داستان گفتگوی آلیس مونرو درباره‌ زندگی و آثارش را ترجمه و منتشر کرده است.

طرح‌های کامبیز درم‌بخش و داستان طنزی از نویسنده‌ ترک، مظفر ایزگو و یک بخش ویژه طالع‌بینی نویسندگان به همراه تایپوگرافی‌های مسعود نجابتی از دیگر بخش‌های این شماره از این ماهنامه به شمار می‌روند.

همشهری داستان به سردبیری نفیسه مرشدزاده و با قیمت 2500 تومان منتشر شده است.