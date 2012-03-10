ارائه خدمات اینتر نتی در 46 کتابخانه عمومی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده شامگاه جمعه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: در بسیاری از موارد در دو رویکرد کتابخانه های تحت پوشش و مشارکتی شاهد رشد خوبی بودیم و در دو مرد شاهد رشد منفی بودیم .



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: بر اساس آسیب شناسی که در مورد رشد منفی این دو مورد از آمارها صورت پذیرفت مشخص شد کتابخانه های ما از جهت کتب دینی و برخی از کتابهایی که مورد نیاز جدی کتابخوانان ما هست با محرومیت مواجه است.



وی با اشاره به اختصاص 150 میلیون تومان از سوی استاندار برای رفع این آسیب و راه اندازی بخش شیعه شناسی گفت: زمینه عملیاتی شدن موافقتنامه در حال فراهم شدن است تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم تا امانت ما رشد پیدا کند.



دبیر سند نهضت مطالعه مفید در خصوص شاخص اعضا کتابخانه های استان گفت: در خصوص اعضا امسال آمار را واقعی کردیم چرا در گذشته اشکالی در احتساب اعضا وجود داشت به نحوی که اعضایی که بعد از یکسال عضویت آنها پایان می یافت کارت عضویت آنها باطل نمی شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به رشد فزاینده فعالیتهای اداره کل کتابخانه های استان گفت: در سالی که گذشت 46 کتابخانه ما به ارائه خدمات اینترنتی مجهز شدند و بیش از هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه های استان به اجرا گذاشتیم که این برنامه ها فرهنگی وهنری بودند.



امامزاده در خصوص انجمنهای مازندران افزود: در کل استان 54 انجمن داریم که 53 انجمن مربوط به شهرستانها بوده و یک انجمن هم انجمن استان است.



دبیر انجمن کتابخانه های استان با اعلام اینکه انجمنهای استان در سالی که گذشت 155 جلسه داشتند گفت: تعداد جلسات سال گذشته 27 جلسه و مصوبات این جلسات 821 مورد بود ولی امسال به 983 مصوبه بالغ شد و 87 درصد از این مصوبات اجرایی شد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به این نکته که این نرم قابل قبولی برای استان مازندران نیست بیان داشت : بر اساس قانون ما باید 324 جلسه برگزار میگردیم با لحاظ اینکه این جلسات باید کیفی و حاوی دستورات حساب شده باشد یعنی بیشتر از این تعداد جلساتی که تشکیل شد جلسات تشکیل نشده داریم.