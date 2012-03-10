به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فرهادی کارگردان فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" نیمه شب گذشته در میان استقبال پرشور سینمادوستان و اهالی رسانه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد تا برای اولین‌بار پس از دریافت جایزه اسکار پاسخگوی سوالات خبرنگاران دخلی باشد.

احمد میرعلایی؛ مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی که به نمایندگی از جواد شمقدری؛ رئیس سازمان سینمایی به استقبال فرهادی آمده بود، در جمع خبرنگاران ضمن سپاس از حضور پرشور اهالی رسانه برای پوشش خبری این مراسم تأکید کرد: حتما در آینده نزدیک برنامه‌ای منسجم بعنوان جشن استقبال ملی از ایشان برگزار خواهیم کرد که در حاشیه آن در یک نشست خبری اصغر فرهادی پاسخگوی رسانه‌ها خواهد بود.

به‌رغم این وعده از سوی میرعلایی اما خبرنگاران فرصت را غنیمت شمرده و اصغر فرهادی را در حلقه خود مخاطب سوالات مختلف قرار دادند. فرهادی درباره دلیل سفرش به ایران که از سوی یکی از خبرنگاران مورد سوال قرار گرفت، صراحتاً گفت: من به ایران سفر نکردم؛ بلکه آنجا که تا امروز بودم سفر بود! من به پاریس سفر کرده بودم و امروز به کشور خودم بازگشته‌ام.

وی درباره سکوت خود پس از دریافت جایزه اسکار و عدم گفت‌وگو با رسانه‌ها هم گفت: احتمالا به زودی مطلبی خواهم نوشت که پاسخی خواهد بود به تمامی پیام‌های پرمهری که در این روزها منتشر شد. به همین دلیل سعی کردم کمی کم‌خبر باشم تا تمام حرف‌هایم را در قالب متنی که در آینده نزدیک منتشر خواهم کرد بگویم.

اصغر فرهادی درباره پیشرفت تولید تازه‌ترین فیلمش هم گفت: فیلم جدیدم در حال حاضر شروع شده‌است و مرحله پیش از پیش تولید را طی می‌کند و در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی میان تهران و پاریس برای شروع فیلمبرداری هستیم که احتمالاً یکسال طول خواهد کشید.

وی درباره برخی شنیده‌ها پیرامون ترکیب احتمالی بازیگران خارجی و شایعه حضور آنجلینا جولی در این فیلم هم تأکید کرد: هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تصمیم‌گیری درباره ترکیب عوامل صورت نگرفته‌است.

فرهادی در پاسخ به خبرنگاری که از بازتاب‌های سخنانش در مراسم اسکار پرسید هم گفت: شما قطعاً بیشتر از من مطلع هستید؛ چراکه من آنقدر درگیر پروژه بعدی‌ام بودم که خیلی فرصت رصد این بازتاب‌ها را نداشتم اما در همین حد که از اخبار مطلع شده‌ام ظاهراً بازتاب خوبی داشته‌است.

کارگردان "جدایی نادر از سیمین" در ادامه درباره اتحادی که در استقبال از موفقیت این فیلم در میان طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف در ایران بوجود آمد تصریح کرد: هر اتفاقی که سبب شود فاصله‌های کاذب میان مردم کمرنگ شود، از میان برود و فارغ از اختلافات و به هر بهانه‌ای گردهم جمع شوند قطعاً مبارک است.

فرهادی درباره تحلیل خود از موفیقت فیلم "جدایی نادر از سیمین" هم گفت: در این فرصت کم نمی‌توانم به نکته خاصی اشاره کنم اما آنچه می‌دانم این است که من سعی کردم آنچه به آن اعتقاد دارم به تصویر درآورم و برای باقی اتفاقات پیش‌بینی و برنامه خاصی نداشتم.

وی درباره اخباری که مبنی‌بر احتمال پخش نوروزی "جدایی نادر از سیمین" از رسانه ملی منتشر شده بود هم تأکید کرد: قرار نیست این فیلم در ایام نوروز 91 از تلویزیون پخش شود چراکه هنوز این فیلم خریداری نشده و تلویزیون هم این خبر را تکذیب کرده‌است.

فرهادی درباره عدم پوشش مناسب موفقیتش در مراسم اسکار از تلویزیون ایران هم گفت: این اتفاق خوشبختانه از سوی رسانه‌های دیگر پوشش خوبی داشت. نه من به تلویزیون نیازمندم و نه تلویزیون به من و فکر می‌کنم این بهترین تفاهم میان ماست!

کارگردان ایرانی دارنده تندیس بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2012 در ادامه باردیگر ناگزیر شد به شایعه مهاجرتش از ایران که از سوی برخی رسانه‌ها طرح شده بود هم واکنش نشان دهد. فرهادی تأکید کرد: من نه مهاجرت خواهم کرد و نه اساسا ساخت فیلم بعدی‌ام در خارج از کشور به دریافت جایزه اسکار ارتباطی دارد چراکه قرار و مدارهای آن پیش از این اتفاقات گذاشته شده بود. فرهادی تأکید کرد: من تا آخر عمرم در ایران خواهم بود و احتمالاً فقط گاهی برای برخی کارها به خارج از کشور مسافرت کنم.

وی درباره سرنوشت جوایزی که در طول یکسال گذشته از جشنواره‌های مختلف جهانی کسب کرده‌است هم گفت: به زودی همه این جوایز را به موزه سینمای ایران اهدا خواهم کرد.

کارگردان "جدایی نادر از سیمین" درباره تحریف حرف‌هایش هنگام دریافت جایزه اسکار از سوی برخی رسانه‌های داخلی هم گفت: به هر حال این حاشیه‌ها همواره وجود خواهد داشت و گریزی از آن نیست و به شخصه از آن متعجب نشدم.

وی افزود: عده‌ای انتظار سخنرانی تند و تیزتری را در این مراسم داشتند اما فراموش نکنیم که این مراسم محل منازعات سیاسی نیست و یک جمع کاملاً فرهنگی است. برهمین اساس هم آنچه فکر می‌کردم برای همه مردم ایران مفید خواهد بود مطرح کردم. تردیدی هم ندارم که هرکس دیگری اگر جای من بود حرف‌های دیگری برای گفتن داشت؛ امیدوارم دوستان این اندازه از استقلال را برای من قائل باشند که آنچه فکر کردم بهتر است را بیان کنم.

فرهادی درباره تأثیر این موفقیت بر روند حرکت سینمای ایران هم گفت: قطعاً این موفقیت‌ها ادامه خواهد داشت و این صرفاً یک تعارف نیست چراکه در این یکسال فیلم‌های سینمای جهان را بیشتر از قبل دنبال کرده‌ام و در قیاس با آن فیلم‌ها این تحلیل را دارم که تکرار این موفقیت غیرممکن نیست.

وی درباره تأثیر موفقیت‌هایش بر مجادلات میان مسئولان سینمایی و مدیران خانه سینما هم تأکید کرد: خانه سینما حتماً باید باز شود و معتقدم تبریک واقعی و عملی مسئولان ارشاد به بنده می‌تواند خبر بازگشایی خانه سینما باشد، اتفاقی که مطمئن هستم رخ خواهد داد.

فرهادی در پایان ضمن تأیید عضویتش در آکادمی اسکار برای انتخاب برترین‌ها در سال‌های آینده، درباره حس و حال حضور در مراسم اسکار 2012 هم گفت: این احساس قابل تشریح نیست اما کاملاً آگاه بودم که مردم این صحنه‌ها را می‌بینند و برای همه‌شان هم لحظه‌ای بااهمیت است. بنابراین نه من که تمام همراهانم مطلع بودند که هر حرکتی انجام دهند به پای فرهنگ یک ملت نوشته خواهد شد و برای همین سعی کردیم تصویری زیبا، شکیل و غرورآمیز در این مراسم ارائه دهیم.